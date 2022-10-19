ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Украина получила от доноров на $13 млрд меньше, чем обещали – Forbes

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Больше всего Украина пока недополучила обещанных средств от ЕС
Больше всего Украина пока недополучила обещанных средств от ЕС
Фото: depositphotos.com

С начала полномасштабного вторжения России Украина получила от международных доноров около $22 млрд финансовой помощи. Однако эта сумма на $13 млрд меньше обещанной донорами. Такие цифры наводит издание Forbes.

Проект госбюджета 2023 года предусматривает привлечение от партнеров $38 млрд в течение следующего года. С начала вторжения России Украина получила почти $22 млрд помощи, украинское правительство надеется на еще около $13 млрд, отмечает Forbes.

Крупнейшие доноры среди стран – США, Канада, Германия и Великобритания, среди институциональных инвесторов – Евросоюз, Международный валютный фонд, Европейский инвестиционный банк и Всемирный банк.

Однако размер обещанных Украине средств почти вдвое больше полученных. Самая крупная "нехватка" от Евросоюза – $4,86 млрд из $11,5 млрд обещанных.

США предоставили Украине $8,5 млрд из $13,5 млрд обещанных, ЕИБ – $1,7 млрд из $2,3 млрд, Великобритания – $577 млн из $1,08 млрд. Полностью выполнили свои обещания МВФ ($2,7 млрд), Канада ($1,5 млрд), Германия ($1,37 млрд), Всемирный банк ($929 млн) и Япония ($581 млн).

Главным препятствием в выделении средств является бюрократия, говорит эксперт Центра экономической стратегии Максим Самойлюк. Какое-то время выделение денег блокировала Германия, затем возникали другие проблемы, не попадавшие в публичное пространство, считает он. €5 млрд от ЕС могут поступить в текущем месяце, прогнозирует Самойлюк, хотя эти средства ожидали в сентябре.

Есть другие причины, кроме бюрократии (согласований, проверки рисков, позиций разных учреждений, страхования и гарантий), говорит эксперт "CASE Украина" Евгений Дубогрыз. Система помощи разработана для мирного времени и плохо работает во время войны, когда надо действовать быстро, объясняет он. О политических факторах или "российских кознях" речь не идет, считает Дубогрыз.

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции, а также предоставляют финансовую помощь, чтобы поддержать экономику.

Для поддержки Украины, которая противостоит российской агрессии, Всемирный банк создал трастовый фонд, пополнить который могут разные страны. Спецсчет для направления денег стран – доноров Украины создал также Международный валютный фонд, доноры могут направлять через него ресурсы для помощи Украине в виде грантов и займов.

11 октября министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что с 24 февраля Украина получила около $19,4 млрд финансовой поддержки от партнеров. До конца этого года, по его словам, Украина рассчитывает получить €5 млрд от Евросоюза, $4,5 млрд – от Соединенных Штатов, $1,3 млрд – от МВФ.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: США, Германия, Украина, Канада, Япония, МВФ, война, Всемирный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский союз, финансовая помощь
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Мастер-класс по переобуванию". В сети обсуждают интервью Веры Брежневой, в котором она заявляла, что "не была украинской певицей"
"Мастер-класс по переобуванию". В сети обсуждают интервью Веры Брежневой, в котором она заявляла, что "не была украинской певицей"
"Какая шикарная", "Одинокая девушка". 57-летняя Херли снялась в декольтированном наряде
"Какая шикарная", "Одинокая девушка". 57-летняя Херли снялась в декольтированном наряде
В сети обратили внимание на иллюстрации в кабинете Залужного, которые жена командира полка "Азов" Прокопенко посвятила своему мужу. Фото
В сети обратили внимание на иллюстрации в кабинете Залужного, которые жена командира полка "Азов" Прокопенко посвятила своему мужу. Фото
Воздушные силы Украины передали оккупантам "привет", показав фото облака на украинском небе в виде поднятого вверх среднего пальца
Воздушные силы Украины передали оккупантам "привет", показав фото облака на украинском небе в виде поднятого вверх среднего пальца
Пианист Хмара показал всех своих детей на одном фото
Пианист Хмара показал всех своих детей на одном фото
"Чума болотная". В сети обсуждают новое видео Ани Лорак
"Чума болотная". В сети обсуждают новое видео Ани Лорак
  Потап презентовал свой "Шлях додому"
  Потап презентовал свой "Шлях додому"
На концерте Бобула в Черновцах нацгвардеец сделал предложение своей возлюбленной. Фото
На концерте Бобула в Черновцах нацгвардеец сделал предложение своей возлюбленной. Фото
"Мы отомстим за каждую смерть". Осадчая призвала украинцев держаться и ждать хороших новостей от ВСУ
"Мы отомстим за каждую смерть". Осадчая призвала украинцев держаться и ждать хороших новостей от ВСУ
"Рубли и Путин стали дороже мамы и папы". Российский актер родом из Украины заявил, что не понимает, почему родители считают его предателем
"Рубли и Путин стали дороже мамы и папы". Российский актер родом из Украины заявил, что не понимает, почему родители считают его предателем
Иракли Макацария рассказал о пользе плавания
Иракли Макацария рассказал о пользе плавания
"Надеюсь, вернусь к нормальной жизни". 27-летняя Grosu перенесла операцию, которая длилась три с половиной часа
"Надеюсь, вернусь к нормальной жизни". 27-летняя Grosu перенесла операцию, которая длилась три с половиной часа
"Навестила Бореньку". Кристина Орбакайте пришла к Моисееву на кладбище
"Навестила Бореньку". Кристина Орбакайте пришла к Моисееву на кладбище
"Я заработала за 15 лет ртом, чтобы мои дети сейчас не слышали сирен". Каминская оправдалась за выезд из Украины
"Я заработала за 15 лет ртом, чтобы мои дети сейчас не слышали сирен". Каминская оправдалась за выезд из Украины
35-летняя жена Арестовича рассказала о своем питании
35-летняя жена Арестовича рассказала о своем питании
"Мы любим друг друга по-особому". Эмма Уотсон призналась в чувствах к партнеру по "Гарри Поттеру" Тому Фелтону
"Мы любим друг друга по-особому". Эмма Уотсон призналась в чувствах к партнеру по "Гарри Поттеру" Тому Фелтону
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Это приговор. Нам всем". Пропагандистка Симоньян пожаловалась, что в РФ отказываются публиковать ее книгу с буквой Z на обложке (407228)
2
Панин высказался о Путине и русских после очередного обстрела Киева (200862)
3
35-летняя жена 47-летнего Арестовича показала, как выглядела до знакомства с ним (177798)
4
"Прекрасная украиночка". 38-летняя жена 62-летнего Тигипко похвасталась новой фотосессией на улицах Киева (116767)
5
"Вот же ж горячий мужчина". 47-летний Арестович сделал селфи в ванной в ответ на обвинения в самолюбовании (100465)
6
"То, что стесняются озвучить Дугин и Путин, доверили озвучить дурачку". Невзоров высказался о коллаборанте Стремоусове (98208)
7
Королевский дворецкий рассказал, как себя ведет Кейт Миддлтон за закрытыми дверями (82524)
8
"Оставляю имя Натальи Кличко в истории". Экс-супруга мэра Киева заявила, что после развода отказалась от его фамилии (75284)
 
 
 
 