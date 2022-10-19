Украина получила от доноров на $13 млрд меньше, чем обещали – Forbes

Больше всего Украина пока недополучила обещанных средств от ЕС Фото: depositphotos.com

Проект госбюджета 2023 года предусматривает привлечение от партнеров $38 млрд в течение следующего года. С начала вторжения России Украина получила почти $22 млрд помощи, украинское правительство надеется на еще около $13 млрд, отмечает Forbes.

Крупнейшие доноры среди стран – США, Канада, Германия и Великобритания, среди институциональных инвесторов – Евросоюз, Международный валютный фонд, Европейский инвестиционный банк и Всемирный банк.

Однако размер обещанных Украине средств почти вдвое больше полученных. Самая крупная "нехватка" от Евросоюза – $4,86 млрд из $11,5 млрд обещанных.

США предоставили Украине $8,5 млрд из $13,5 млрд обещанных, ЕИБ – $1,7 млрд из $2,3 млрд, Великобритания – $577 млн из $1,08 млрд. Полностью выполнили свои обещания МВФ ($2,7 млрд), Канада ($1,5 млрд), Германия ($1,37 млрд), Всемирный банк ($929 млн) и Япония ($581 млн).

Главным препятствием в выделении средств является бюрократия, говорит эксперт Центра экономической стратегии Максим Самойлюк. Какое-то время выделение денег блокировала Германия, затем возникали другие проблемы, не попадавшие в публичное пространство, считает он. €5 млрд от ЕС могут поступить в текущем месяце, прогнозирует Самойлюк, хотя эти средства ожидали в сентябре.

Есть другие причины, кроме бюрократии (согласований, проверки рисков, позиций разных учреждений, страхования и гарантий), говорит эксперт "CASE Украина" Евгений Дубогрыз. Система помощи разработана для мирного времени и плохо работает во время войны, когда надо действовать быстро, объясняет он. О политических факторах или "российских кознях" речь не идет, считает Дубогрыз.