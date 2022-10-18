Украина получила от Евросоюза €2 млрд макрофинансовой помощи – Шмыгаль

Денис Шмыгаль отметил, что в 2022 году Украина получила от ЕС уже €4,2 млрд макрофинансовой помощи Фото: Денис Шмигаль Прем‘єр-міністр України / Telegram

По его словам, деньги помогут покрыть неотложные бюджетные расходы, в частности в социальной и гуманитарной сферах.

Шмыгаль отметил, что этот транш является первой частью пакета помощи Украине в размере €5 млрд. В целом в 2022 году Украина получила от ЕС уже €4,2 млрд макрофинансовой помощи.

"Благодарим наших европейских партнеров и работаем дальше над новыми финансовыми программами на следующий год", – написал премьер.