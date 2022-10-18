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Украина получила от Евросоюза €2 млрд макрофинансовой помощи – Шмыгаль

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Денис Шмыгаль отметил, что в 2022 году Украина получила от ЕС уже &euro;4,2 млрд макрофинансовой помощи
Денис Шмыгаль отметил, что в 2022 году Украина получила от ЕС уже €4,2 млрд макрофинансовой помощи
Фото: Денис Шмигаль Прем‘єр-міністр України / Telegram

Украина получила от Евросоюза транш в размере €2 млрд, направленный на поддержание экономической устойчивости. Об этом 18 октября заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.

По его словам, деньги помогут покрыть неотложные бюджетные расходы, в частности в социальной и гуманитарной сферах.

Шмыгаль отметил, что этот транш является первой частью пакета помощи Украине в размере 5 млрд. В целом в 2022 году Украина получила от ЕС уже €4,2 млрд макрофинансовой помощи.

"Благодарим наших европейских партнеров и работаем дальше над новыми финансовыми программами на следующий год",  написал премьер.

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции, а также предоставляют финансовую помощь, чтобы поддержать экономику.

Для поддержки Украины, которая противостоит российской агрессии, Всемирный банк создал трастовый фонд, пополнить который могут разные страны. Спецсчет для направления денег стран – доноров Украины создал также Международный валютный фонд, доноры могут направлять через него ресурсы для помощи Украине в виде грантов и займов.

11 октября министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что с 24 февраля Украина получила около $19,4 млрд финансовой поддержки от партнеров. До конца этого года, по его словам, Украина рассчитывает получить €5 млрд от Евросоюза, $4,5 млрд – от Соединенных Штатов, $1,3 млрд – от МВФ.

Теги: Украина, евро, война, бюджет, помощь, деньги, война России против Украины, транш, финансы, Евросоюз, премьер-министр, расходы, Денис Шмыгаль, ЕС
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