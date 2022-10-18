Украина получила от Евросоюза €2 млрд макрофинансовой помощи – Шмыгаль

По его словам, деньги помогут покрыть неотложные бюджетные расходы, в частности в социальной и гуманитарной сферах.
Шмыгаль отметил, что этот транш является первой частью пакета помощи Украине в размере €5 млрд. В целом в 2022 году Украина получила от ЕС уже €4,2 млрд макрофинансовой помощи.
"Благодарим наших европейских партнеров и работаем дальше над новыми финансовыми программами на следующий год", – написал премьер.
После полномасштабного военного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции, а также предоставляют финансовую помощь, чтобы поддержать экономику.
Для поддержки Украины, которая противостоит российской агрессии, Всемирный банк создал трастовый фонд, пополнить который могут разные страны. Спецсчет для направления денег стран – доноров Украины создал также Международный валютный фонд, доноры могут направлять через него ресурсы для помощи Украине в виде грантов и займов.
11 октября министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что с 24 февраля Украина получила около $19,4 млрд финансовой поддержки от партнеров. До конца этого года, по его словам, Украина рассчитывает получить €5 млрд от Евросоюза, $4,5 млрд – от Соединенных Штатов, $1,3 млрд – от МВФ.