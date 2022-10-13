Зеленский после "Рамштайна" заявил, что верит в помощь партнеров в защите неба над Украиной

Зеленский: Чем более дерзким и жестоким становится российский террор, тем очевиднее для мира, что помощь Украине в защите неба – это одна из самых весомых гуманитарных задач для Европы нашего времени Фото: president.gov.ua

Текст обращения приводит сайт главы государства.

Зеленский отметил, что на заседании говорили прежде всего о предоставлении Украине систем противовоздушной и противоракетной обороны.

"Чем более дерзким и жестоким становится российский террор, тем очевиднее для мира, что помощь Украине в защите неба – это одна из самых весомых гуманитарных задач для Европы нашего времени. Верю, что справимся с этой задачей. И я благодарен тем нашим партнерам, которые уже решили усилить именно такую поддержку нашего государства – поддержку эффективной защиты в воздухе", – сказал президент.

Он также сообщил о "дополнительном усилении" украинской армии современной артиллерией. Президент поблагодарил партнеров за помощь, не сообщая деталей. О предоставлении Украине дополнительных реактивных систем залпового огня Mars II и гаубиц Panzerhaubitze 2000 объявила 12 октября Германия.