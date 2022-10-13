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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский после "Рамштайна" заявил, что верит в помощь партнеров в защите неба над Украиной

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Зеленский: Чем более дерзким и жестоким становится российский террор, тем очевиднее для мира, что помощь Украине в защите неба это одна из самых весомых гуманитарных задач для Европы нашего времени
Зеленский: Чем более дерзким и жестоким становится российский террор, тем очевиднее для мира, что помощь Украине в защите неба – это одна из самых весомых гуманитарных задач для Европы нашего времени
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении вечером 12 октября назвал "достаточно продуктивным" заседание консультативной группы по показанию помощи Украине в формате "Рамштайн", которое состоялось в Брюсселе сегодня.

Текст обращения приводит сайт главы государства. 

Зеленский отметил, что на заседании говорили прежде всего о предоставлении Украине систем противовоздушной и противоракетной обороны.

"Чем более дерзким и жестоким становится российский террор, тем очевиднее для мира, что помощь Украине в защите неба – это одна из самых весомых гуманитарных задач для Европы нашего времени. Верю, что справимся с этой задачей. И я благодарен тем нашим партнерам, которые уже решили усилить именно такую поддержку нашего государства – поддержку эффективной защиты в воздухе", – сказал президент. 

Он также сообщил о "дополнительном усилении" украинской армии современной артиллерией. Президент поблагодарил партнеров за помощь, не сообщая деталей. О предоставлении Украине дополнительных реактивных систем залпового огня Mars II и гаубиц Panzerhaubitze 2000 объявила 12 октября Германия.

Контекст:

12 октября в Брюсселе состоялось шестое заседание контактной группы по оказанию помощи Украине в формате "Рамштайн". Министр обороны Украины Алексей Резников анонсировал, что главной темой заседания станет укрепление украинской ПВО

После встречи в Пентагоне сообщили, что, кроме ПВО, обсуждалось предоставление Украине артиллерии и бронетехники

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал шестой "Рамштайн" историческим, так как речь о принятии "решений по закрытию нашего неба". Согласно заявлению главы Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли, партнеры Украины считают возможным предоставление стране комплексов ПВО для создания интегрированной системы ПВО/ПРО.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: ПВО, военная помощь, артиллерия, Владимир Зеленский, война России против Украины, контактная группа Рамштайн
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