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Зеленский ввел в действие новые санкции СНБО против Курченко, Дерипаски, Лебедева и Януковича

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Зеленский ввел в действие указ СНБО о санкциях в отношении трех украинцев и одного россиянина
Зеленский ввел в действие указ СНБО о санкциях в отношении трех украинцев и одного россиянина
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 12 октября ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны по поводу санкций в отношении бизнесмена Сергея Курченко, беглого экс-президента Виктора Януковича, российского миллиардера Олега Дерипаски и экс-министра обороны Павла Лебедева. Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.

Для каждого из фигурантов санкционного списка ограничения введены на 10 лет, заключаются они в блокировке их активов, находящихся в юрисдикции Украины.

Утвержденное президентом решение СНБО возлагает реализацию и мониторинг эффективности введенных санкций на Кабмин и СБУ и поручает МИД "проинформировать компетентные органы Европейского союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о применении санкций и поднять перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер".

Контекст:

Янукович был избран президентом Украины в 2010 году. 22 февраля 2014 года, после трех месяцев протестов на Майдане, Верховная Рада признала его самоустранившимся от должности и не выполняющим свои обязанности, после чего были объявлены новые президентские выборы. В том же месяце Янукович покинул Украину, сейчас он с семьей проживает в России.

В январе 2019 года Янукович был заочно признан Оболонским райсудом Киева виновным в государственной измене, пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорен к 13 годам лишения свободы. Также Януковича подозревают в госизмене из-за подписания Харьковских соглашений в 2010 году, в организации теракта и совершении умышленных убийств на Майдане в 2014-м.

Курченко – беглый украинский бизнесмен, владелец группы компаний ВЕТЭК. После смены власти в феврале 2014 года он покинул Украину и получил российское гражданство. В отношении Курченко украинские правоохранители расследуют несколько уголовных производств, в Украине он объявлен в розыск.

Дерипаска – российский миллиардер. Он занимает 50-е место в списке самых богатых россиян, составленном Forbes. Состояние Дерипаски издание оценивает в $1,7 млрд. Против Дерипаски ввели санкции многие страны, в том числе Украина, США, Канада, Великобритания, Швейцария, ЕС. 

Лебедев занимал пост министра обороны Украины с 24 декабря 2012 года по 27 февраля 2014 года, но покинул страну еще до своей официальной отставки. В мае 2014 года против него в ГПУ открыли уголовное дело по подозрению в снижении обороноспособности страны. В 2020 году он был заочно арестован, также против него открыли производство по подозрению в госизмене

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Виктор Янукович, Украина, Сергей Курченко, санкции, СНБО, Павел Лебедев, Владимир Зеленский, Олег Дерипаска
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