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Киевский суд заочно арестовал министра обороны Украины времен Януковича

Заочный арест экс-министра обороны Украины Павла Лебедева, занимавшего должность в последние два года президентства Виктора Януковича, позволит начать процедуру его экстрадиции, заявили в Офисе генпрокурора Украины.

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Лебедев, по данным СМИ, скрывается в Крыму
Лебедев, по данным СМИ, скрывается в Крыму
Фото: УНИАН

Печерский районный суд Киева 25 мая по ходатайству прокуратуры заочно арестовал бывшего министра обороны Украины по делу о расстрелах на Майдане 18–20 февраля 2014 года. Об этом 26 мая сообщил Офис генпрокурора Украины.

Имя министра в сообщении не указано, во время Майдана эту должность занимал уроженец России Павел Лебедев.

"Печерский районный суд Киева 25 мая избрал бывшему министру обороны Украины меру пресечения в виде содержания под стражей в уголовном производстве по фактам организации ряда тяжких и особо тяжких насильственных преступлений, в том числе умышленных убийств, совершенных в период с 18-го по 20 февраля 2014 года в центральной части Киева", – заявили в офисе.

В этом уголовном производстве, отметили в ведомстве, расследуются "обстоятельства организации бывшим президентом Виктором Януковичем превышения власти и служебных полномочий работниками правоохранительных органов, превышения власти бывших высокопоставленных чиновников с целью препятствования проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций, что привело к массовым жертвам среди митингующих".

В сообщении отмечается, что решение о заочном аресте дает стороне обвинения право начать в отношении Лебедева процедуру экстрадиции и просить суд о проведении специального (заочного) досудебного расследования.

Лебедев занимал пост министра обороны Украины с 24 декабря 2012 года до 27 февраля 2014 года, но покинул страну еще до своей официальной отставки. В мае 2014-го против него было открыто уголовное производство по подозрению в снижении обороноспособности страны.

По информации СМИ, Лебедев живет в оккупированном Россией Крыму.

Теги: Виктор Янукович, Россия, Украина, Павел Лебедев, Министерство обороны Украины, Революция достоинства, уголовное производство, Офис генпрокурора
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