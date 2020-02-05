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Компания дочери экс-министра обороны Лебедева опровергла связь с беглым чиновником

"24 канал" сообщил, что активы беглого министра обороны Украины времен президентства Виктора Януковича Павла Лебедева перешли в собственность его дочери Алены Лебедевой и якобы были объединены в группу компаний Aurum Group. В компании заявили, что Лебедев не имеет отношения к их деятельности.

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В Aurum Group подчеркнули, что Лебедева самостоятельно управляет группой компаний
В Aurum Group подчеркнули, что Лебедева самостоятельно управляет группой компаний
Фото: aurumgroup.ua

Компания Aurum Group, которая принадлежит дочери беглого министра обороны Украины времен президентства Виктора Януковича Павла Лебедева Алене, отрицает связь с чиновником, который является фигурантом нескольких уголовных производств и объявлен в розыск в Украине.

Об этом пресс-служба компании сообщила 4 февраля. 

Материал "24 канала" от 15 января, в котором шла речь о том, что подконтрольный Лебедеву Криворожский дизельный завод продолжает работу, несмотря на судебные запреты, содержит непроверенную информацию, отметили в компании. 

"Здешний бизнес, как и особняк под Киевом, перешел к его дочери Алене Лебедевой. Активы семьи Лебедевых объединились в Aurum Group. Целый ряд промышленных, химических, машиностроительных, инжиниринговых и других предприятий. В их числе, например, Свесский насосный завод, который начиная с 2015 года экспортировал на федеральные предприятия ВПК России оборудование на сумму почти 200 млн руб.", – говорилось в публикации. 

Также журналисты утверждали, что во время проверок в 2018 и 2019 годах на Криворожском дизельном заводе выявили "многочисленные нарушения пожарной и техногенной безопасности". 

В Aurum Group заявили, что информация о причастности Лебедева к их деятельности – "100-процентная выдумка".

Кроме того пресс-служба группы компании сообщила, что Криворожский дизельный завод начал выпуск железнодорожных грузовых вагонов в конце 2017 года, его бенефециарным владельцем является Лебедева. Она самостоятельно управляет компаниями, в которых является прямым или опосредованням участником, подчеркнули в компании. 

Проверки, которые проводили на заводе в марте и мае 2019 года свидетельствуют о том, что нарушений в сфере пожарной и техногенной безопасности нет, сообщили в компании. 

Кроме того, в Aurum Group подчеркнули, что "ни одно из предприятий группы никогда не производило и не производит оружие и соответственно не осуществляло поставки такой продукции в РФ". 

Лебедев работал на посту министра обороны Украины с 24 декабря 2012 года по 27 февраля 2014 года, но покинул страну еще до своей официальной отставки. В мае 2014 года против него в ГПУ открыли уголовное дело по подозрению в снижении обороноспособности страны.

По данным российской "Новой газеты" на 2018-й год, принадлежащая экс-министру группа компаний "Парангон" строила апартаменты и жилые дома в Севастополе и Евпатории.

Теги: Украина, Павел Лебедев, активы, уголовное дело
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