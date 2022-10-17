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ЕС утвердил новый пакет военной помощи Украине на €500 млн – Боррель

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ЕС непоколебимо поддерживает украинские Вооруженные силы для защиты страны от незаконной агрессии со стороны России, сказал Боррель
ЕС непоколебимо поддерживает украинские Вооруженные силы для защиты страны от незаконной агрессии со стороны России, сказал Боррель
Фото: ЕРА

Европейский союз утвердил новый пакет военной помощи Украине в размере €500 млн. Об этом верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил 17 октября на встрече министров иностранных дел ЕС в Люксембурге, сообщает Sky News.

По его словам, ЕС усиливает поддержку Украины "для защиты суверенитета и территориальной целостности в пределах ее международно признанных границ, а также для защиты гражданского населения от продолжающейся агрессивной войны со стороны России".

Глава европейской дипломатии отметил, что дополнительное финансирование стало еще одним доказательством того, что ЕС по-прежнему непоколебимо поддерживает украинские Вооруженные силы для защиты страны от незаконной агрессии России.

"Последние неизбирательные нападения РФ на гражданское население и гражданскую инфраструктуру Украины являются еще одним доказательством полного неуважения России к правам человека и международному праву. ЕС будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и столько, сколько это необходимо, – добавил он.

Он также написал в Twitter, что с учетом последнего транша объем военной помощи ЕС для Украины превысил €3 млрд. Дипломат также напомнил, что 27 стран – членов ЕС на уровне послов договорились об организации военной миссии для обучения украинских военнослужащих (EUMAM) на территории нескольких государств.

Боррель обратил внимание, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, принимавший участие в саммите по видеосвязи, обращался к коллегам из укрытия, потому что в это время в Киеве была воздушная тревога. 

"Пока Дмитрий Кулеба из бомбоубежища обращается к  Совету министров иностранных дел ЕС, мы увеличиваем военную помощь Украине до 3,1 миллиарда евро и запускаем военную учебную миссию", – написал он.

Контекст:

В конце июля в ЕС принял решение о предоставление Украине пятого транша военной помощи на сумму €500 млн (всего – €2,5 млрд).

7 октября Боррель анонсировал предоставление нового пакета военной помощи Украине, но не указывал сумму.

Теги: агрессия, военная помощь, Люксембург, финансовая помощь, война России против Украины, Евросоюз, Жозеп Боррель
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