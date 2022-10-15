США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $725 млн

"В соответствии с полномочиями, предоставленными мне как президенту Конституцией и законами Соединенных Штатов Америки, включая раздел 621 закона об иностранной помощи 1961 года (FAA), я настоящим делегирую государственному секретарю полномочия [...] распорядиться о выделении до $725 млн на оборонные изделия и услуги Министерства обороны, а также на военное образование и обучение для оказания помощи Украине", – говорится в документе.

В свою очередь госсекретарь Энотони Блинкен подписал соответствующее распоряжение, сообщила пресс-служба Госдепа. По его словам, это 23-й пакет военной помощи для Украины с августа 2021 года.

"В связи с жестокими ракетными ударами России по гражданскому населению в Украине, растущим числом свидетельств зверств, совершенных российскими войсками, и твердым и недвусмысленным неприятием 143 странами в Организации Объединенных Наций незаконной попытки России аннексировать части Украины, Соединенные Штаты предлагают дополнительная военная помощь, чтобы помочь гордым защитникам Украины защитить свою страну", – заявил он.

По словам Блинкена, пакет включает дополнительное вооружение, боеприпасы и оборудование из запасов министерства обороны США. Он добавил, что общая сумма оказанной США военной помощи для Украины теперь превышает $18,3 млрд с момента прихода к власти администрации Байдена.

"Мы будем и впредь поддерживать народ Украины, который с необычайным мужеством и безграничной решимостью защищает свою свободу и независимость. Возможности, которые мы предоставляем, тщательно откалиброваны, чтобы максимально изменить ситуацию на поле боя за Украину", – сказал госсекретарь.