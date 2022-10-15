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ВОЙНА В УКРАИНЕ

США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $725 млн

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Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине 14 октября
Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине 14 октября
Фото: EPA

США выделяют Украине новый пакет военной помощи на $725 млн. Соответствующее распоряжение 14 октября подписал президент страны Джо Байден, сообщила пресс-служба Белого дома.

"В соответствии с полномочиями, предоставленными мне как президенту Конституцией и законами Соединенных Штатов Америки, включая раздел 621 закона об иностранной помощи 1961 года (FAA), я настоящим делегирую государственному секретарю полномочия [...] распорядиться о выделении до $725 млн на оборонные изделия и услуги Министерства обороны, а также на военное образование и обучение для оказания помощи Украине", – говорится в документе.

В свою очередь госсекретарь Энотони Блинкен подписал соответствующее распоряжение, сообщила пресс-служба Госдепа. По его словам, это 23-й пакет военной помощи для Украины с августа 2021 года.

"В связи с жестокими ракетными ударами России по гражданскому населению в Украине, растущим числом свидетельств зверств, совершенных российскими войсками, и твердым и недвусмысленным неприятием 143 странами в Организации Объединенных Наций незаконной попытки России аннексировать части Украины, Соединенные Штаты предлагают дополнительная военная помощь, чтобы помочь гордым защитникам Украины защитить свою страну", – заявил он.

По словам Блинкена, пакет включает дополнительное вооружение, боеприпасы и оборудование из запасов министерства обороны США. Он добавил, что общая сумма оказанной США военной помощи для Украины теперь превышает $18,3 млрд с момента прихода к власти администрации Байдена.

"Мы будем и впредь поддерживать народ Украины, который с необычайным мужеством и безграничной решимостью защищает свою свободу и независимость. Возможности, которые мы предоставляем, тщательно откалиброваны, чтобы максимально изменить ситуацию на поле боя за Украину", – сказал госсекретарь.

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля Соединенные Штаты активно поддерживают Украину, регулярно предоставляя вооружение и финансовую помощь.

В частности, в США приняли закон о ленд-лизе для Украины. Кроме того, в Пентагоне заявили, что США планируют обеспечить Украину оружием на "месяцы и годы вперед".

В Пентагоне 4 октября сообщили, что с января 2021 года США предоставили Украине помощь в области безопасности на сумму более $17,5 млрд, с 2014 года – более $19,6 млрд, с начала полномасштабной войны, развязанной против Украины Россией, – $16,8 млрд.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, Джо Байден, военная помощь, Энтони Блинкен, война России против Украины
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