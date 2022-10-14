Норвегия купит для Украины артснаряды на $20 млн

На помощь Украине Норвегия намерена выделить 210 млн норвежских крон, что составляет чуть меньше $20 млн.

Потребность в военной поддержке Украины существенна и критична. Эффективная артиллерия, включая достаточное количество боеприпасов, оказалась необходимой для защиты Украины от российского вторжения, заявил Грам.

"Выделенная сумма позволяет закупить боеприпасы для той артиллерии, которая уже есть в Украине, и покроет закупку примерно 17 000 гранат калибров 122 мм и 152 мм", – отметил он.

Контекст:

После нападения России на Украину 24 февраля страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.

В августе Норвегия присоединилась к программе обучения украинских военных в Великобритании.

24 августа сообщалось, что Норвегия и Великобритания закупят для Украины норвежские микродроны Black Hornet, которые предназначены для разведки и определения целей на малых расстояниях.

8 сентября Грам сообщал, что Норвегия передаст Украине 160 противотанковых ракет Hellfire, пусковые установки и блоки наведения.

4 октября сообщалось, что Норвегия, Дания и Германия оплатят производство гаубиц Zuzana 2 для Вооруженных сил Украины.