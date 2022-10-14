ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Норвегия купит для Украины артснаряды на $20 млн

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Бьорн Арильд Грам рассказал о помощи для Украины
Бьорн Арильд Грам рассказал о помощи для Украины
Фото: EPA

Норвегия собирается закупить артиллерийские боеприпасы калибров 122 мм и 152 мм для Украины. Об этом заявил министр обороны страны Бьорн Арильд Грам, сообщается на сайте правительства Норвегии.

На помощь Украине Норвегия намерена выделить 210 млн норвежских крон, что составляет чуть меньше $20 млн.

Потребность в военной поддержке Украины существенна и критична. Эффективная артиллерия, включая достаточное количество боеприпасов, оказалась необходимой для защиты Украины от российского вторжения, заявил Грам.

"Выделенная сумма позволяет закупить боеприпасы для той артиллерии, которая уже есть в Украине, и покроет закупку примерно 17 000 гранат калибров 122 мм и 152 мм", – отметил он.

Контекст:

После нападения России на Украину 24 февраля страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.

В августе Норвегия присоединилась к программе обучения украинских военных в Великобритании.

24 августа сообщалось, что Норвегия и Великобритания закупят для Украины норвежские микродроны Black Hornet, которые предназначены для разведки и определения целей на малых расстояниях.

8 сентября Грам сообщал, что Норвегия передаст Украине 160 противотанковых ракет Hellfire, пусковые установки и блоки наведения.

4 октября сообщалось, что Норвегия, Дания и Германия оплатят производство гаубиц Zuzana 2 для Вооруженных сил Украины.

Теги: Норвегия, военная помощь, боеприпасы, артиллерия, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"И пусть кто-нибудь скажет, что культура не воюет!" Жадан ко Дню защитников и защитниц Украины получил медаль за оборону Харькова. Фото
"И пусть кто-нибудь скажет, что культура не воюет!" Жадан ко Дню защитников и защитниц Украины получил медаль за оборону Харькова. Фото
"Отаман Залужний – Україні богом даний, пеклом Раші суджений". Jerry Heil показала фрагмент песни, посвященной украинским защитникам. Видео
"Отаман Залужний – Україні богом даний, пеклом Раші суджений". Jerry Heil показала фрагмент песни, посвященной украинским защитникам. Видео
"Вам завдяки країна вільна і жива". David Axelrod посвятил песню украинским защитникам и защитницам. Видео
"Вам завдяки країна вільна і жива". David Axelrod посвятил песню украинским защитникам и защитницам. Видео
Дочь защищающего Украину Салема умилила сеть видеопоздравлением, которое записала отцу
Дочь защищающего Украину Салема умилила сеть видеопоздравлением, которое записала отцу
Сальса с авокадо, сырная закуска и сэндвич с селедкой. Клопотенко посоветовал, что приготовить, когда отключили свет
Сальса с авокадо, сырная закуска и сэндвич с селедкой. Клопотенко посоветовал, что приготовить, когда отключили свет
Дорофеева рассказала, что чувствует, когда поет для украинских военных
Дорофеева рассказала, что чувствует, когда поет для украинских военных
  Бабкин вместе с исполнителем Udovenko в День защитников и защитниц Украины выпустил песню, посвященную парамедику Пташке. Видео
  Бабкин вместе с исполнителем Udovenko в День защитников и защитниц Украины выпустил песню, посвященную парамедику Пташке. Видео
Принцессу Нидерландов выселили из общежития
Принцессу Нидерландов выселили из общежития
Названа новая дата премьеры шоу "Холостяк"
Названа новая дата премьеры шоу "Холостяк"
"Стыдно смотреть. Пошло", "Полная деградация". В сети обсуждают видео с участием Волочковой и Джигурды
"Стыдно смотреть. Пошло", "Полная деградация". В сети обсуждают видео с участием Волочковой и Джигурды
Российский поэт Орлуша написал стихотворение о мобилизации в РФ: Разбудила меня Родина-страна, в дверь вломилась и повестку в руки – на!
Российский поэт Орлуша написал стихотворение о мобилизации в РФ: Разбудила меня Родина-страна, в дверь вломилась и повестку в руки – на!
  "Бесстрашные, смелые, красивые и сильные". Зибров посвятил песню украинским защитницам. Видео
  "Бесстрашные, смелые, красивые и сильные". Зибров посвятил песню украинским защитницам. Видео
"Чем больше истории, тем лучше“. Притула передал Маску еще одну книгу по истории Украины
"Чем больше истории, тем лучше“. Притула передал Маску еще одну книгу по истории Украины
Шер продает особняк с комнатами для париков и паники
Шер продает особняк с комнатами для париков и паники
"Теневая клетка". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук на фото передала состояние украинцев
"Теневая клетка". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук на фото передала состояние украинцев
  "Мисс Украина Вселенная 2021" Анна Неплях запела
  "Мисс Украина Вселенная 2021" Анна Неплях запела
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
40-летняя Мейхер показала фото без одежды и бюстгальтера (464756)
2
"Эта богемная старушка трудилась в интим-салоне". Невзоров рассказал о прошлом пропагандистки Рудковской (284763)
3
"С каменным лицом". Украинка показала, как Земфира на концерте на Кипре унесла со сцены флаг Украины, не разворачивая. Видео (269857)
4
Украинский журналист – пропагандистке Симоньян: Не обижайтесь, вы – очень некрасивая. Общайтесь и фоткайтесь спиной. Очень прошу (240664)
5
В небе над Кремлем появилось адресованное Пугачевой обращение. Видео (164777)
6
"Стал стукачом", "Какой стыд". Меньшиков, сыгравший в фильме Михалкова сотрудника НКВД, будет сотрудничать со Следкомом РФ (83686)
7
"У Кличко стоит, а у Путина – нет". Братья Кличко снялись в одинаковых футболках с изображением уцелевшего во время обстрелов Киева моста (75452)
8
"Какой веселый день". 49-летняя Клум и ее 18-летняя дочь показали вблизи фигуры в нижнем белье (56841)
 
 
 
 