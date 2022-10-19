Республиканцы в США угрожают сократить помощь Украине в случае победы в промежуточных выборах – СМИ

По его словам, с начала полномасштабного вторжения России США уже потратили более $60 млрд с согласия обеих палат Конгресса. По его словам, этот консенсус в дальнейшем может дать сбой.

"Я думаю, что американцы почувствуют рецессию и не будут больше выписывать Украине карт-бланш. Есть еще вещи, которые [администрация президента США Джо Байдена] не делает внутри страны. Люди начинают сравнивать это. Украина важна, но в то же время она не может быть единственным, что нужно делать правительству", – сказал он.

Авторы статьи отмечают, что такого рода комментарии могут побудить администрацию Байдена настаивать на предоставлении помощи Украине как можно скорее, до возможной смены большинства в парламенте. Растущее число республиканцев, особенно сторонников подхода бывшего президента США Дональда Трампа "Америка прежде всего", ставит под сомнение потребность в федеральных расходах за границей, говорится в статье.

14 октября Байден подписал распоряжение, согласно которому США выделяют Украине новый пакет военной помощи на $725 млн.