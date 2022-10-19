ГОРДОН
 
 
МИР

Республиканцы в США угрожают сократить помощь Украине в случае победы в промежуточных выборах – СМИ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Американцы не будут больше выписывать Украине карт-бланш, считает Маккарти
Американцы не будут больше выписывать Украине карт-бланш, считает Маккарти
Фото: ЕРА

Если Республиканская партия США победит на промежуточных выборах в следующем году, то объемы помощи Украине будут уменьшены. Об этом заявил лидер республиканцев в нижней палате Конгресса Кевин Маккарти в интервью вашингтонскому изданию Рunchbowl news.

По его словам, с начала полномасштабного вторжения России США уже потратили более $60 млрд с согласия обеих палат Конгресса. По его словам, этот консенсус в дальнейшем может дать сбой.

"Я думаю, что американцы почувствуют рецессию и не будут больше выписывать Украине карт-бланш. Есть еще вещи, которые [администрация президента США Джо Байдена] не делает внутри страны. Люди начинают сравнивать это. Украина важна, но в то же время она не может быть единственным, что нужно делать правительству", – сказал он.

Авторы статьи отмечают, что такого рода комментарии могут побудить администрацию Байдена настаивать на предоставлении помощи Украине как можно скорее, до возможной смены большинства в парламенте. Растущее число республиканцев, особенно сторонников подхода бывшего президента США Дональда Трампа "Америка прежде всего", ставит под сомнение потребность в федеральных расходах за границей, говорится в статье.

14 октября Байден подписал распоряжение, согласно которому США выделяют Украине новый пакет военной помощи на $725 млн.

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля Соединенные Штаты активно поддерживают Украину, регулярно предоставляя вооружение и финансовую помощь.

В частности, в США приняли закон о ленд-лизе для Украины. Кроме того, в Пентагоне заявили, что Соединенные Штаты планируют обеспечить Украину оружием на "месяцы и годы вперед".

В Пентагоне 4 октября сообщили, что с января 2021 года США предоставили Украине помощь в области безопасности на сумму более $17,5 млрд, с 2014 года – более $19,6 млрд, с начала полномасштабной войны, развязанной против Украины Россией, – $16,8 млрд.

Теги: США, Джо Байден, Конгресс США, военная помощь, Дональд Трамп, финансовая помощь, Республиканская партия, война России против Украины, Палата представителей
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Иракли Макацария рассказал о пользе плавания
Иракли Макацария рассказал о пользе плавания
"Надеюсь, вернусь к нормальной жизни". 27-летняя Grosu перенесла операцию, которая длилась три с половиной часа
"Надеюсь, вернусь к нормальной жизни". 27-летняя Grosu перенесла операцию, которая длилась три с половиной часа
"Навестила Бореньку". Кристина Орбакайте пришла к Моисееву на кладбище
"Навестила Бореньку". Кристина Орбакайте пришла к Моисееву на кладбище
"Я заработала за 15 лет ртом, чтобы мои дети сейчас не слышали сирен". Каминская оправдалась за выезд из Украины
"Я заработала за 15 лет ртом, чтобы мои дети сейчас не слышали сирен". Каминская оправдалась за выезд из Украины
35-летняя жена Арестовича рассказала о своем питании
35-летняя жена Арестовича рассказала о своем питании
"Мы любим друг друга по-особому". Эмма Уотсон призналась в чувствах к партнеру по "Гарри Поттеру" Тому Фелтону
"Мы любим друг друга по-особому". Эмма Уотсон призналась в чувствах к партнеру по "Гарри Поттеру" Тому Фелтону
40-летняя Мейхер в откровенном декольте позировала с поднятой ногой
40-летняя Мейхер в откровенном декольте позировала с поднятой ногой
"Ребята на передовой отдают жизни, а вы клубы открываете", "Это дно". На Салтовке в Харькове открылся ночной клуб. В сети возмутились
"Ребята на передовой отдают жизни, а вы клубы открываете", "Это дно". На Салтовке в Харькове открылся ночной клуб. В сети возмутились
"То, что стесняются озвучить Дугин и Путин, доверили озвучить дурачку". Невзоров высказался о коллаборанте Стремоусове
"То, что стесняются озвучить Дугин и Путин, доверили озвучить дурачку". Невзоров высказался о коллаборанте Стремоусове
Меган Маркл пожаловалась на унижение в начале актерской карьеры и напоролась на резкий ответ
Меган Маркл пожаловалась на унижение в начале актерской карьеры и напоролась на резкий ответ
"Апостроф превратился в границу между цивилизованным миром и Россией". Серга вместе с "Культурным десантом" исправил Купянск на Куп'янськ
"Апостроф превратился в границу между цивилизованным миром и Россией". Серга вместе с "Культурным десантом" исправил Купянск на Куп'янськ
"Секси, секси, секси, горячая", "Милашка". В сети обсуждают фото Рианны в белом микрокупальнике
"Секси, секси, секси, горячая", "Милашка". В сети обсуждают фото Рианны в белом микрокупальнике
Зарицкая рассказала, что делает в Японии
Зарицкая рассказала, что делает в Японии
  Больше не Вера Брежнева. Экс-солистка "ВИА Гры" презентовала песню на украинском языке под новым сценическим псевдонимом. Видео
  Больше не Вера Брежнева. Экс-солистка "ВИА Гры" презентовала песню на украинском языке под новым сценическим псевдонимом. Видео
Никитюк в свой день рождения обнародовала снимки в облегающем платье, показав фигуру сзади
Никитюк в свой день рождения обнародовала снимки в облегающем платье, показав фигуру сзади
"Что бы они ни стырили у нас, все равно у них получится говно". В РФ перепели хит Поляковой
"Что бы они ни стырили у нас, все равно у них получится говно". В РФ перепели хит Поляковой
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Это приговор. Нам всем". Пропагандистка Симоньян пожаловалась, что в РФ отказываются публиковать ее книгу с буквой Z на обложке (391562)
2
Панин высказался о Путине и русских после очередного обстрела Киева (185629)
3
35-летняя жена 47-летнего Арестовича показала, как выглядела до знакомства с ним (122928)
4
"Вот же ж горячий мужчина". 47-летний Арестович сделал селфи в ванной в ответ на обвинения в самолюбовании (98443)
5
"Прекрасная украиночка". 38-летняя жена 62-летнего Тигипко похвасталась новой фотосессией на улицах Киева (90056)
6
Королевский дворецкий рассказал, как себя ведет Кейт Миддлтон за закрытыми дверями (71263)
7
"Нельзя умалишенных принимать всерьез". Актер из РФ Смольянинов отреагировал на обвинения в "дискредитации" российской армии (60601)
8
"Поверьте, мне остается немного". Арестович заявил, что ежемесячно получает от своего YouTube-канала $30 тыс. прибыли (50708)
 
 
 
 