ГОРДОН
 
 
МИР

США продадут 15 млн баррелей нефти из стратегического резерва, чтобы снизить цены – Байден

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
США продолжат продавать нефть из стратегических запасов до декабря
США продолжат продавать нефть из стратегических запасов до декабря
Фото: ЕРА

США ради стабилизации цен продадут 15 млн баррелей нефти из своего стратегического резерва. Об этом президент страны Джо Байден объявил 19 октября, его цитирует сайт Белого дома.

"Министерство энергетики выделит еще 15 миллионов баррелей из стратегического нефтяного резерва, продлив ранее объявленное использование [резервов] до декабря. Независимые аналитики подтвердили, что сокращение запасов до сих пор играло большую роль в снижении цен на нефть. Поэтому мы собираемся продолжать ответственно использовать этот национальный актив. В настоящее время Стратегический нефтяной резерв заполнен более чем наполовину, в нем накоплено около 400 миллионов баррелей нефти. Этого более чем достаточно для любого экстренного сокращения запасов", – сказал Байден. 

Он добавил, что правительство США начнет пополнять запасы нефти, когда цены упадут до $70 за баррель. 

Байден также обвинил президента РФ Владимира Путина в скачке цен на газ и нефть в 2022 году. 

"В начале этого года из-за вторжения Путина в Украину цены на нефть и газ резко выросли, и я тогда предпринял решительные действия. И отчасти благодаря этим действиям цена на наш газ упала на 30% по сравнению с летними максимумами", – отметил он, подчеркнув, что цены "не падают достаточно быстро". 

Контекст:

Reuters пишет, что сейчас стратегический запас нефти на самом низком уровне с 1984 года. По плану администрации Байдена продажа 180 млн баррелей нефти из этих запасов должна была закончиться в ноябре, однако объемы продаж летом были ниже, чем предполагалось и около 15 млн баррелей остались не распроданы.

В январе 2022 года, за месяц до полномасштабного вторжения РФ в Украину, цена на нефть Brent впервые c 2014 года превысила $87 за баррель. В феврале – в первые дни вторжения – согласно данным сайта Investing.com, произошел резкий скачек, цены превысили отметку в $110 за баррель и держались на таком уровне до июня (в первые дни лета они были на уровне $120 за баррель). Цена на нефть Brent и WTI опустилась на довоенный уровень в июле.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Владимир Путин, США, Джо Байден, нефть, цены, война России против Украины, цена на нефть
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Слово разлука вдруг прозвучало как измена". Бывшая жена мэра Киева Кличко назвала причину их развода
"Слово разлука вдруг прозвучало как измена". Бывшая жена мэра Киева Кличко назвала причину их развода
  "Получаются очень вкусными и пышными". Как быстро приготовить кексы в микроволновке. Рецепт от кулинарного блогера
  "Получаются очень вкусными и пышными". Как быстро приготовить кексы в микроволновке. Рецепт от кулинарного блогера
"Мастер-класс по переобуванию". В сети обсуждают интервью Веры Брежневой, в котором она заявляла, что "не была украинской певицей"
"Мастер-класс по переобуванию". В сети обсуждают интервью Веры Брежневой, в котором она заявляла, что "не была украинской певицей"
"Какая шикарная", "Одинокая девушка". 57-летняя Херли снялась в декольтированном наряде
"Какая шикарная", "Одинокая девушка". 57-летняя Херли снялась в декольтированном наряде
В сети обратили внимание на иллюстрации в кабинете Залужного, которые жена командира полка "Азов" Прокопенко посвятила своему мужу. Фото
В сети обратили внимание на иллюстрации в кабинете Залужного, которые жена командира полка "Азов" Прокопенко посвятила своему мужу. Фото
Воздушные силы Украины передали оккупантам "привет", показав фото облака на украинском небе в виде поднятого вверх среднего пальца
Воздушные силы Украины передали оккупантам "привет", показав фото облака на украинском небе в виде поднятого вверх среднего пальца
Пианист Хмара показал всех своих детей на одном фото
Пианист Хмара показал всех своих детей на одном фото
"Чума болотная". В сети обсуждают новое видео Ани Лорак
"Чума болотная". В сети обсуждают новое видео Ани Лорак
  Потап презентовал свой "Шлях додому"
  Потап презентовал свой "Шлях додому"
На концерте Бобула в Черновцах нацгвардеец сделал предложение своей возлюбленной. Фото
На концерте Бобула в Черновцах нацгвардеец сделал предложение своей возлюбленной. Фото
"Мы отомстим за каждую смерть". Осадчая призвала украинцев держаться и ждать хороших новостей от ВСУ
"Мы отомстим за каждую смерть". Осадчая призвала украинцев держаться и ждать хороших новостей от ВСУ
"Рубли и Путин стали дороже мамы и папы". Российский актер родом из Украины заявил, что не понимает, почему родители считают его предателем
"Рубли и Путин стали дороже мамы и папы". Российский актер родом из Украины заявил, что не понимает, почему родители считают его предателем
Иракли Макацария рассказал о пользе плавания
Иракли Макацария рассказал о пользе плавания
"Надеюсь, вернусь к нормальной жизни". 27-летняя Grosu перенесла операцию, которая длилась три с половиной часа
"Надеюсь, вернусь к нормальной жизни". 27-летняя Grosu перенесла операцию, которая длилась три с половиной часа
"Навестила Бореньку". Кристина Орбакайте пришла к Моисееву на кладбище
"Навестила Бореньку". Кристина Орбакайте пришла к Моисееву на кладбище
"Я заработала за 15 лет ртом, чтобы мои дети сейчас не слышали сирен". Каминская оправдалась за выезд из Украины
"Я заработала за 15 лет ртом, чтобы мои дети сейчас не слышали сирен". Каминская оправдалась за выезд из Украины
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Это приговор. Нам всем". Пропагандистка Симоньян пожаловалась, что в РФ отказываются публиковать ее книгу с буквой Z на обложке (409501)
2
Панин высказался о Путине и русских после очередного обстрела Киева (203539)
3
35-летняя жена 47-летнего Арестовича показала, как выглядела до знакомства с ним (190926)
4
"Прекрасная украиночка". 38-летняя жена 62-летнего Тигипко похвасталась новой фотосессией на улицах Киева (120473)
5
"То, что стесняются озвучить Дугин и Путин, доверили озвучить дурачку". Невзоров высказался о коллаборанте Стремоусове (105095)
6
Королевский дворецкий рассказал, как себя ведет Кейт Миддлтон за закрытыми дверями (82776)
7
"Оставляю имя Натальи Кличко в истории". Экс-супруга мэра Киева заявила, что после развода отказалась от его фамилии (77691)
8
"Нельзя умалишенных принимать всерьез". Актер из РФ Смольянинов отреагировал на обвинения в "дискредитации" российской армии (69682)
 
 
 
 