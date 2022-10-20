США продадут 15 млн баррелей нефти из стратегического резерва, чтобы снизить цены – Байден

"Министерство энергетики выделит еще 15 миллионов баррелей из стратегического нефтяного резерва, продлив ранее объявленное использование [резервов] до декабря. Независимые аналитики подтвердили, что сокращение запасов до сих пор играло большую роль в снижении цен на нефть. Поэтому мы собираемся продолжать ответственно использовать этот национальный актив. В настоящее время Стратегический нефтяной резерв заполнен более чем наполовину, в нем накоплено около 400 миллионов баррелей нефти. Этого более чем достаточно для любого экстренного сокращения запасов", – сказал Байден.

Он добавил, что правительство США начнет пополнять запасы нефти, когда цены упадут до $70 за баррель.

Байден также обвинил президента РФ Владимира Путина в скачке цен на газ и нефть в 2022 году.

"В начале этого года из-за вторжения Путина в Украину цены на нефть и газ резко выросли, и я тогда предпринял решительные действия. И отчасти благодаря этим действиям цена на наш газ упала на 30% по сравнению с летними максимумами", – отметил он, подчеркнув, что цены "не падают достаточно быстро".