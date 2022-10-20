США продадут 15 млн баррелей нефти из стратегического резерва, чтобы снизить цены – Байден

"Министерство энергетики выделит еще 15 миллионов баррелей из стратегического нефтяного резерва, продлив ранее объявленное использование [резервов] до декабря. Независимые аналитики подтвердили, что сокращение запасов до сих пор играло большую роль в снижении цен на нефть. Поэтому мы собираемся продолжать ответственно использовать этот национальный актив. В настоящее время Стратегический нефтяной резерв заполнен более чем наполовину, в нем накоплено около 400 миллионов баррелей нефти. Этого более чем достаточно для любого экстренного сокращения запасов", – сказал Байден.
Он добавил, что правительство США начнет пополнять запасы нефти, когда цены упадут до $70 за баррель.
Байден также обвинил президента РФ Владимира Путина в скачке цен на газ и нефть в 2022 году.
"В начале этого года из-за вторжения Путина в Украину цены на нефть и газ резко выросли, и я тогда предпринял решительные действия. И отчасти благодаря этим действиям цена на наш газ упала на 30% по сравнению с летними максимумами", – отметил он, подчеркнув, что цены "не падают достаточно быстро".
Reuters пишет, что сейчас стратегический запас нефти на самом низком уровне с 1984 года. По плану администрации Байдена продажа 180 млн баррелей нефти из этих запасов должна была закончиться в ноябре, однако объемы продаж летом были ниже, чем предполагалось и около 15 млн баррелей остались не распроданы.
В январе 2022 года, за месяц до полномасштабного вторжения РФ в Украину, цена на нефть Brent впервые c 2014 года превысила $87 за баррель. В феврале – в первые дни вторжения – согласно данным сайта Investing.com, произошел резкий скачек, цены превысили отметку в $110 за баррель и держались на таком уровне до июня (в первые дни лета они были на уровне $120 за баррель). Цена на нефть Brent и WTI опустилась на довоенный уровень в июле.