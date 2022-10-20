Около $50 млрд. В Конгрессе США обсуждают новый пакет помощи Украине – СМИ

По словам источников, рассматриваемый пакет будет "гораздо больше", чем $12 млрд, предоставление которых Конгресс утвердил в сентябре. Сенатор-республиканец, ознакомленный с обсуждениями, сказал каналу, что суммы будет достаточно, "чтобы убедиться, что [Украина] сможет пережить год", и "это сделает $12 млрд мелочью".
Помощники конгрессмена и источник, близкий к правительству Украины, заявили, что новый пакет, скорее всего, будет частью сводного законопроекта о расходах и может составить около $50 млрд.
Канал отмечает, что многие кандидаты от Республиканской партии, поддерживаемые бывшим президентом США Дональдом Трампом, ставят под сомнение объем американской помощи, доставленной Украине, заявляя, что у США есть более насущные внутренние проблемы. Они также заявляют, что европейские союзники должны предоставлять Украине больше помощи.
В то же время среди республиканцев есть и сторонники поддержки Украины, что, как отметил канал, отражает "глубокие разногласия" в партии по поводу Украины и внешней политики в целом.
Администрация президента США Джо Байдена пока не делала официального запроса на новое финансирование.
После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля Соединенные Штаты активно поддерживают Украину, регулярно предоставляя вооружение и финансовую помощь.
В частности, в США приняли закон о ленд-лизе для Украины. Кроме того, в Пентагоне заявили, что Соединенные Штаты планируют обеспечить Украину оружием на "месяцы и годы вперед".
В Пентагоне 4 октября сообщили, что с января 2021 года США предоставили Украине помощь в области безопасности на сумму более $17,5 млрд, с 2014 года – более $19,6 млрд, с начала полномасштабной войны, развязанной против Украины Россией, – $16,8 млрд.
14 октября Байден подписал распоряжение, согласно которому США выделяют Украине новый пакет военной помощи на $725 млн.
Если Республиканская партия США победит на промежуточных выборах в ноябре, то объемы помощи Украине в следующем году будут уменьшены, заявил лидер республиканцев в нижней палате Конгресса Кевин Маккарти. Спикер Совета нацбезопасности США Джон Кирби, комментируя заявление Маккарти, заявил, что обе ведущие партии американского Конгресса – Демократическая и Республиканская – выступают за поддержку Украины, и администрация президента США Джо Байдена работает над тем, чтобы эта поддержка продолжалась.