Около $50 млрд. В Конгрессе США обсуждают новый пакет помощи Украине – СМИ

По словам источников, рассматриваемый пакет будет "гораздо больше", чем $12 млрд, предоставление которых Конгресс утвердил в сентябре. Сенатор-республиканец, ознакомленный с обсуждениями, сказал каналу, что суммы будет достаточно, "чтобы убедиться, что [Украина] сможет пережить год", и "это сделает $12 млрд мелочью".

Помощники конгрессмена и источник, близкий к правительству Украины, заявили, что новый пакет, скорее всего, будет частью сводного законопроекта о расходах и может составить около $50 млрд.

Канал отмечает, что многие кандидаты от Республиканской партии, поддерживаемые бывшим президентом США Дональдом Трампом, ставят под сомнение объем американской помощи, доставленной Украине, заявляя, что у США есть более насущные внутренние проблемы. Они также заявляют, что европейские союзники должны предоставлять Украине больше помощи.

В то же время среди республиканцев есть и сторонники поддержки Украины, что, как отметил канал, отражает "глубокие разногласия" в партии по поводу Украины и внешней политики в целом.

Администрация президента США Джо Байдена пока не делала официального запроса на новое финансирование.