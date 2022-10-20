США помогут в восстановлении инфраструктуры Украины. Будет создана рабочая группа

Министры торговли США Джина Раймондо и транспорта Пит Буттиджич и министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков объявили о подписании совместного заявления о намерениях создать американо-украинскую оперативную группу по инфраструктуре. Усилия группы будут сосредоточены на критически важных потребностях Украины во время войны и будущей реконструкции инфраструктуры.
По словам Буттиджича, группа является "еще одним примером неизменной приверженности Соединенных Штатов Украине и ее будущему миру и процветанию". Джина Раймондо отметила, что реконструкция инфраструктуры станет важной опорой процветания и национальной безопасности Украины.
Кроме этого, министерства США проводят дискуссии о том, как лучше всего начать и поддерживать процесс восстановления Украины. Первое рабочее совещание группы планируется провести в ближайшие месяцы.
Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков отметил, что с первого дня полномасштабного вторжения России и по сегодняшний день США остаются ключевым политическим, военным и экономическим союзником Украины.
"Теперь наш приоритет – "проекты выживания", которые позволят украинской экономике выстоять в условиях войны и вернуть нормальную жизнь на деоккупированные территории. В рамках созданной совместной рабочей группы сможем построить эффективную модель нашего сотрудничества и быстрее перейти к реализации конкретных проектов. Ожидаем активное участие американского бизнеса и экспертных организаций в этом процессе", – сказал он.
Министр заявил, что для эффективного привлечения бизнеса в Украину необходимы новые быстрые инструменты для закупок, которые будут опираться на фактор цены и другие компетенции.
Последние недели РФ массированно обстреливает Украину. По данным ГСЧС, за период с 7-го по 18 октября РФ нанесла около 190 массированных ударов ракетами, дронами-камикадзе и артиллерией по 16 областям Украины и по Киеву.
В результате обстрелов повреждена треть украинских электростанций, сообщал 18 октября президент Украины Владимир Зеленский. Он призвал украинцев экономить электроэнергию в часы пиковых нагрузок на энергосистему – с 17.00 до 23.00.
19 октября оккупанты атаковали объект энергетической инфраструктуры в Винницкой области. Кроме того, российские войска нанесли ракетный удар по Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области.
19 октября советник министра энергетики Украины Александр Харченко заявил, что 40% общей инфраструктуры и украинских генерирующих мощностей серьезно повреждены. Он призвал украинцев экономить электроэнергию.