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ВОЙНА В УКРАИНЕ

США помогут в восстановлении инфраструктуры Украины. Будет создана рабочая группа

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Американо-украинская группа сосредоточит свои усилия на критически важных потребностях Украины и будущей реконструкции инфраструктуры
Американо-украинская группа сосредоточит свои усилия на критически важных потребностях Украины и будущей реконструкции инфраструктуры
Фото: depositphotos.com

Министерства транспорта и торговли США создадут рабочую группу с Украиной для поддержки устойчивости украинской инфраструктуры. Об этом сообщила пресс-служба Министерства торговли США 19 октября.

Министры торговли США Джина Раймондо и транспорта Пит Буттиджич и министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков объявили о подписании совместного заявления о намерениях создать американо-украинскую оперативную группу по инфраструктуре. Усилия группы будут сосредоточены на критически важных потребностях Украины во время войны и будущей реконструкции инфраструктуры.

По словам Буттиджича, группа является "еще одним примером неизменной приверженности Соединенных Штатов Украине и ее будущему миру и процветанию". Джина Раймондо отметила, что реконструкция инфраструктуры станет важной опорой процветания и национальной безопасности Украины.

Кроме этого, министерства США проводят дискуссии о том, как лучше всего начать и поддерживать процесс восстановления Украины. Первое рабочее совещание группы планируется провести в ближайшие месяцы.

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков отметил, что с первого дня полномасштабного вторжения России и по сегодняшний день США остаются ключевым политическим, военным и экономическим союзником Украины.

"Теперь наш приоритет – "проекты выживания", которые позволят украинской экономике выстоять в условиях войны и вернуть нормальную жизнь на деоккупированные территории. В рамках созданной совместной рабочей группы сможем построить эффективную модель нашего сотрудничества и быстрее перейти к реализации конкретных проектов. Ожидаем активное участие американского бизнеса и экспертных организаций в этом процессе", – сказал он.

Министр заявил, что для эффективного привлечения бизнеса в Украину необходимы новые быстрые инструменты для закупок, которые будут опираться на фактор цены и другие компетенции.

https://www.facebook.com/MinInfra.UA/posts/pfbid028bv3Gx9oa4hPEdardKgoEJ5kY541CxjZov26UAP2wU7ATvXP8TBFX2izaPL3oJUxl

Контекст:

Последние недели РФ массированно обстреливает Украину. По данным ГСЧС, за период с 7-го по 18 октября РФ нанесла около 190 массированных ударов ракетами, дронами-камикадзе и артиллерией по 16 областям Украины и по Киеву.

В результате обстрелов повреждена треть украинских электростанций, сообщал 18 октября президент Украины Владимир Зеленский. Он призвал украинцев экономить электроэнергию в часы пиковых нагрузок на энергосистему – с 17.00 до 23.00.

19 октября оккупанты атаковали объект энергетической инфраструктуры в Винницкой области. Кроме того, российские войска нанесли ракетный удар по Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области.

19 октября советник министра энергетики Украины Александр Харченко заявил, что 40% общей инфраструктуры и украинских генерирующих мощностей серьезно повреждены. Он призвал украинцев экономить электроэнергию.

Теги: Россия, США, Украина, война, экономика, бизнес, торговля, война России против Украины, безопасность, инфраструктура, будущее, сотрудничество, Александр Кубраков, Пит Буттиджич, восстановление
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