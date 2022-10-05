ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Арахамия: Есть некоторые опасения, что после выборов в США 25–35% республиканцев не будут поддерживать некоторые программы по Украине

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Промежуточные выборы в Конгресс США состоятся 8 ноября
Промежуточные выборы в Конгресс США состоятся 8 ноября
Фото: depositphotos.com

Украина в настоящее время чувствует двухпартийную поддержку Конгресса США.

Об этом 5 октября в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", сообщил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Вполне вероятно, что через месяц [после выборов] будет смена всего руководства, всех комитетов на республиканцев. Там есть некоторые опасения, что от 25% до 35% численного состава республиканцев будут не поддерживать некоторые программы по Украине. Но мы будем работать еще, будем планировать визиты на всех уровнях. Это не только на парламентском уровне", – сказал нардеп.

По словам Арахамии, очень эффективно в США работает посольство Украины, кроме того, Вашингтон посещают "другие достопочтенные гости из Украины".

"Надо строить все эти контакты, потому что когда мы это просто потеряем… нам будет очень тяжело тогда проводить решения в Конгрессе. Если бы не было сейчас Конгресса США, то мы до сих пор имели бы только ПТРК Javelin. Они действительно давят на Администрацию США, чтобы они давали более эффективное, высокоточное оружие Украине", – отметил глава фракции "Слуга народа".

Промежуточные выборы в Конгресс состоятся 8 ноября 2022 года. На них будет переизбран весь состав Палаты представителей и треть Сената, а также определятся губернаторы в большинстве штатов. Сейчас большинство в Палате представителей имеет Демократическая партия, в Сенате – Республиканская.

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля страны Штаты активно поддерживают Украину, регулярно поставляя вооружение и финансовую помощь.

В частности, в США приняли закон о ленд-лизе для Украины. Кроме того, в Пентагоне заявили, что США планируют обеспечить Украину оружием на "месяцы и годы вперед".

В Пентагоне 4 октября сообщили, что с января 2021 года США предоставили Украине помощь в области безопасности на сумму более $17,5 млрд, с 2014 года – более $19,6 млрд, с начала полномасштабной войны, развязанной против Украины Россией – $16,8 млрд.

Теги: США, Украина, выборы, Конгресс США, Вашингтон, Республиканская партия, посольство Украины, Демократическая партия, визит, Слуга народа, Давид Арахамия, нардеп
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Дальше оставаться в стороне не вижу возможности". Украинский теннисист Долгополов отправился добровольцем на фронт
"Дальше оставаться в стороне не вижу возможности". Украинский теннисист Долгополов отправился добровольцем на фронт
Писательница Карпа: Цивилизованный мир надо оградить от всего российского. Это культура воров и насильников
Писательница Карпа: Цивилизованный мир надо оградить от всего российского. Это культура воров и насильников
В сети показали возможную реакцию матери Илона Маска на его заявления об Украине. Видео
В сети показали возможную реакцию матери Илона Маска на его заявления об Украине. Видео
"Это не подарки и игрушки". Полякова рассказала о главном желании своей "чудаковатой" дочери
"Это не подарки и игрушки". Полякова рассказала о главном желании своей "чудаковатой" дочери
Loboda прокомментировала слова Пугачевой, высмеивающей авторов адресованных ей анонимных оскорблений
Loboda прокомментировала слова Пугачевой, высмеивающей авторов адресованных ей анонимных оскорблений
Бабкин с женой и тещей в Германии собрал грибы в лесу. Фото
Бабкин с женой и тещей в Германии собрал грибы в лесу. Фото
Дорофеева высказалась об артистах, которые молчат о нападении РФ на Украину
Дорофеева высказалась об артистах, которые молчат о нападении РФ на Украину
"Схватил за голову и встряхнул, а после толкнул о стену". Джоли обвинила Питта в насилии над ней и детьми
"Схватил за голову и встряхнул, а после толкнул о стену". Джоли обвинила Питта в насилии над ней и детьми
"Среди нас есть люди, которые рискуют самым дорогим своей жизнью!" Потап выступил перед украинскими военными
"Среди нас есть люди, которые рискуют самым дорогим – своей жизнью!" Потап выступил перед украинскими военными
Томатный суп. Рецепт от Хименеса-Браво
Томатный суп. Рецепт от Хименеса-Браво
53-летняя Лопес в новом фильме снялась в трусах и топе. Видео
53-летняя Лопес в новом фильме снялась в трусах и топе. Видео
67-летняя Аджани отрезала перед камерой волосы. Видео
67-летняя Аджани отрезала перед камерой волосы. Видео
"Этот аппарат выгонит из меня печаль, как ВСУ врага из Лимана". Никитюк без трусов показала, как ей делают массаж ягодиц
"Этот аппарат выгонит из меня печаль, как ВСУ врага из Лимана". Никитюк без трусов показала, как ей делают массаж ягодиц
"Домой". Кекелия сделала селфи с сыном перед отъездом в Украину
"Домой". Кекелия сделала селфи с сыном перед отъездом в Украину
"Все нормальные артисты покинули Россию. Остались Волочковы", "Какой ужас". В сети обсуждают фото Волочковой и ее вокал
"Все нормальные артисты покинули Россию. Остались Волочковы", "Какой ужас". В сети обсуждают фото Волочковой и ее вокал
"Боже, он меня убьет за это!" Матвиенко рассказала о виртуальном сексе с Мирзояном
"Боже, он меня убьет за это!" Матвиенко рассказала о виртуальном сексе с Мирзояном
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Кацурин показал Дорофееву без бюстгальтера и трусов. Фото (237544)
2
"Думал, почему он вернулся. Теперь понял". Серга прокомментировал слова Потапа о том, что тот, находясь за границей, вступил в тероборону (141743)
3
"Эта ситуация, как бы ни противно это звучало, пошла ему на пользу". Данилко высказался о президентстве Зеленского (141651)
4
Потап после возвращения в Украину обнародовал документ, подтверждающий, что он c марта состоит в теробороне. Фото (124578)
5
"Ничего не понятно, но очень интересно". Арестович озадачил сеть снимком с Подоляком (94931)
6
Невзоров о Собчак: У нее была медиароль делать вид, что "премьерки" и выщипка лобкового волоса остаются наиглавнейшими событиями России (94359)
7
Почему мировые дизайнеры без ума от украинской модели Кристи Пономарь (81013) G
8
49-летний Данилко: У меня не будет семьи. Я это уже понимаю. Ничего страшного (62382)
 
 
 
 