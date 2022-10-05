Арахамия: Есть некоторые опасения, что после выборов в США 25–35% республиканцев не будут поддерживать некоторые программы по Украине

Об этом 5 октября в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", сообщил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Вполне вероятно, что через месяц [после выборов] будет смена всего руководства, всех комитетов на республиканцев. Там есть некоторые опасения, что от 25% до 35% численного состава республиканцев будут не поддерживать некоторые программы по Украине. Но мы будем работать еще, будем планировать визиты на всех уровнях. Это не только на парламентском уровне", – сказал нардеп.

По словам Арахамии, очень эффективно в США работает посольство Украины, кроме того, Вашингтон посещают "другие достопочтенные гости из Украины".

"Надо строить все эти контакты, потому что когда мы это просто потеряем… нам будет очень тяжело тогда проводить решения в Конгрессе. Если бы не было сейчас Конгресса США, то мы до сих пор имели бы только ПТРК Javelin. Они действительно давят на Администрацию США, чтобы они давали более эффективное, высокоточное оружие Украине", – отметил глава фракции "Слуга народа".

Промежуточные выборы в Конгресс состоятся 8 ноября 2022 года. На них будет переизбран весь состав Палаты представителей и треть Сената, а также определятся губернаторы в большинстве штатов. Сейчас большинство в Палате представителей имеет Демократическая партия, в Сенате – Республиканская.