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“Угроза основам республики“. Байден раскритиковал Трампа и его сторонников

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Байден рассказал, кто доминирует сегодня в Республиканской партии
Байден рассказал, кто доминирует сегодня в Республиканской партии
Фото: EPA

“Экстремистская идеология” 45-го президента США Дональда Трампа и его сторонников “угрожает основам” Соединенных Штатов. Об этом действующий президент США Джо Байден заявил 1 сентября во время выступления в Филадельфии. Стенограмма его речи опубликована на сайте Белого дома.

“Слишком многое из того, что происходит в нашей стране сегодня, ненормально. Дональд Трамп и MAGA-республиканцы представляют собой экстремизм, который угрожает самим основам нашей республики. Я хочу, чтобы меня правильно поняли: не каждый республиканец, даже большинство республиканцев не являются MAGA-республиканцами. Не каждый республиканец принимает крайнюю идеологию. Я знаю, потому что смог работать с этими основными республиканцами“, – отметил он.

При этом у Байдена нет “никаких сомнений в том, что Республиканская партия сегодня управляется и запугивается Дональдом Трампом и MAGA-республиканцами“.

Он призвал демократов, независимых политиков и республиканцев, не поддерживающих Трампа, объединиться для защиты демократии.

Агентство Associated Press отмечает, что критика Байдена в адрес предшественника была “необычно сильной и всеобъемлющей“. Издание Politico пишет, что речь главы Белого дома, вероятно, была “самой резкой” с момента вступления в должность и является “попыткой Байдена сформулировать ставки” на предстоящих промежуточных выборах в Конгресс США.

Контекст:

Промежуточные выборы в Конгресс состоятся 8 ноября 2022 года. На них будет переизбран весь состав Палаты представителей и треть Сената, а также определятся губернаторы в большинстве штатов. Сейчас большинство в Палате представителей имеет Демократическая партия, в Сенате – Республиканская.

Теги: США, Джо Байден, Дональд Трамп, Республиканская партия, выборы в США
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