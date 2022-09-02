“Угроза основам республики“. Байден раскритиковал Трампа и его сторонников

“Слишком многое из того, что происходит в нашей стране сегодня, ненормально. Дональд Трамп и MAGA-республиканцы представляют собой экстремизм, который угрожает самим основам нашей республики. Я хочу, чтобы меня правильно поняли: не каждый республиканец, даже большинство республиканцев не являются MAGA-республиканцами. Не каждый республиканец принимает крайнюю идеологию. Я знаю, потому что смог работать с этими основными республиканцами“, – отметил он.

При этом у Байдена нет “никаких сомнений в том, что Республиканская партия сегодня управляется и запугивается Дональдом Трампом и MAGA-республиканцами“.

Он призвал демократов, независимых политиков и республиканцев, не поддерживающих Трампа, объединиться для защиты демократии.

Агентство Associated Press отмечает, что критика Байдена в адрес предшественника была “необычно сильной и всеобъемлющей“. Издание Politico пишет, что речь главы Белого дома, вероятно, была “самой резкой” с момента вступления в должность и является “попыткой Байдена сформулировать ставки” на предстоящих промежуточных выборах в Конгресс США.