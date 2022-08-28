Минюст США обнародовал основания для обысков в имении Трампа

Этот документ обычно не обнародуют, если никому не предъявлены обвинения, но, учитывая резонанс, минюст решил пролить свет на определенные доказательства, которые стали поводом для обыска. Текст афидевита цензурирован, а 11 из 38 страниц полностью скрыты.
Как следует из показаний, в январе 2022 года по запросу Национального управления архивов и документации США из поместья Трампа Мар-а-Лаго были доставлены 15 коробок с документами. В этих коробках ФБР обнаружило 184 документа с грифом секретности.
Среди них были 67 документов с грифом "конфиденциально", 92 документа с грифом "секретно" и 25 документов с грифом "совершенно секретно". Последние имели в себе информацию, полученную из "секретных источников", информацию, которую запрещено передавать иностранным правительствам, и информацию, полученную путем мониторинга "сигналов внешней связи".
Это стало поводом для возбуждения ФБР расследования с целью выяснить, почему секретные документы были вывезены и хранились в ненадлежащем для этого месте, говорится в документе. По итогам расследования, спецслужба пришла к выводу, что "есть вероятные основания полагать", что в резиденции Трампа остались и другие секретные файлы. После этого спецслужба отправила запрос на обыск, одобренный судьей 5 августа.
Трамп занимал пост президента с 2017-го по 2021 год. В отношении него дважды начинали процедуру импичмента: в связи с предполагаемым давлением на президента Украины Владимира Зеленского в деле о расследовании деятельности сына Джо Байдена в Украине, а также в связи со штурмом Капитолия сторонниками Трампа 6 января 2021 года (сейчас в Конгрессе проходят слушания по этому делу, демократы настаивают, что Трамп спровоцировал беспорядки), но оба раза безуспешно.
Вечером 8 августа сотрудники ФБР провели обыск в резиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Экс-президента подозревают в нарушении закона о шпионаже из-за того, что он предположительно забрал из Белого дома секретные документы после отставки.
По данным The Wall Street Journal, агенты ФБР забрали 20 коробок с разными предметами, а среди документов, которые нашли у Трампа, были документы с грифом "совершенно секретно" и их можно было просматривать только в специальных государственных учреждениях. Список изъятого у экс-президента занимает три страницы, отмечали журналисты, и среди изъятого есть, в частности, папки с фотографиями и информация о президенте Франции.
Сам Трамп называл обыск в его резиденции "нападением радикальных демократов", которые "отчаянно не хотят", чтобы он баллотировался в президенты в 2024 году.