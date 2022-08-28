Минюст США обнародовал основания для обысков в имении Трампа

Этот документ обычно не обнародуют, если никому не предъявлены обвинения, но, учитывая резонанс, минюст решил пролить свет на определенные доказательства, которые стали поводом для обыска. Текст афидевита цензурирован, а 11 из 38 страниц полностью скрыты.

Как следует из показаний, в январе 2022 года по запросу Национального управления архивов и документации США из поместья Трампа Мар-а-Лаго были доставлены 15 коробок с документами. В этих коробках ФБР обнаружило 184 документа с грифом секретности.

Среди них были 67 документов с грифом "конфиденциально", 92 документа с грифом "секретно" и 25 документов с грифом "совершенно секретно". Последние имели в себе информацию, полученную из "секретных источников", информацию, которую запрещено передавать иностранным правительствам, и информацию, полученную путем мониторинга "сигналов внешней связи".

Это стало поводом для возбуждения ФБР расследования с целью выяснить, почему секретные документы были вывезены и хранились в ненадлежащем для этого месте, говорится в документе. По итогам расследования, спецслужба пришла к выводу, что "есть вероятные основания полагать", что в резиденции Трампа остались и другие секретные файлы. После этого спецслужба отправила запрос на обыск, одобренный судьей 5 августа.