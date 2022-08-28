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Минюст США обнародовал основания для обысков в имении Трампа

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Вечером 8 августа сотрудники ФБР провели обыск в резиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде
Вечером 8 августа сотрудники ФБР провели обыск в резиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде
Фото: EPA

Министерство юстиции США 26 августа опубликовало отредактированную версию показаний под присягой агента ФБР, которые стали основанием для судебного разрешения на обыск в резиденции бывшего президента Дональда Трампа во Флориде.

Этот документ обычно не обнародуют, если никому не предъявлены обвинения, но, учитывая резонанс, минюст решил пролить свет на определенные доказательства, которые стали поводом для обыска. Текст афидевита цензурирован, а 11 из 38 страниц полностью скрыты.

Как следует из показаний, в январе 2022 года по запросу Национального управления архивов и документации США из поместья Трампа Мар-а-Лаго были доставлены 15 коробок с документами. В этих коробках ФБР обнаружило 184 документа с грифом секретности.

Среди них были 67 документов с грифом "конфиденциально", 92 документа с грифом "секретно" и 25 документов с грифом "совершенно секретно". Последние имели в себе информацию, полученную из "секретных источников", информацию, которую запрещено передавать иностранным правительствам, и информацию, полученную путем мониторинга "сигналов внешней связи".

Это стало поводом для возбуждения ФБР расследования с целью выяснить, почему секретные документы были вывезены и хранились в ненадлежащем для этого месте, говорится в документе. По итогам расследования, спецслужба пришла к выводу, что "есть вероятные основания полагать", что в резиденции Трампа остались и другие секретные файлы. После этого спецслужба отправила запрос на обыск, одобренный судьей 5 августа.

Контекст:

Трамп занимал пост президента с 2017-го по 2021 год. В отношении него дважды начинали процедуру импичмента: в связи с предполагаемым давлением на президента Украины Владимира Зеленского в деле о расследовании деятельности сына Джо Байдена в Украине, а также в связи со штурмом Капитолия сторонниками Трампа 6 января 2021 года (сейчас в Конгрессе проходят слушания по этому делу, демократы настаивают, что Трамп спровоцировал беспорядки), но оба раза безуспешно.

Вечером 8 августа сотрудники ФБР провели обыск в резиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Экс-президента подозревают в нарушении закона о шпионаже из-за того, что он предположительно забрал из Белого дома секретные документы после отставки.

По данным The Wall Street Journal, агенты ФБР забрали 20 коробок с разными предметами, а среди документов, которые нашли у Трампа, были документы с грифом "совершенно секретно" и их можно было просматривать только в специальных государственных учреждениях. Список изъятого у экс-президента занимает три страницы, отмечали журналисты, и среди изъятого есть, в частности, папки с фотографиями и информация о президенте Франции.

Сам Трамп называл обыск в его резиденции "нападением радикальных демократов", которые "отчаянно не хотят", чтобы он баллотировался в президенты в 2024 году.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: США, ФБР, Дональд Трамп, минюст США
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