ФБР провело обыск в доме Трампа. Его подозревают в нарушении правил обращения с секретными документами

Сын экс-президента Эрик Трамп сообщил, что обыск проводился с связи с подозрением в нарушении правил обращения с секретными документами.
NYT уточняет, что Трамп, покинув Белый дом, забрал с собой несколько коробок с правительственными документами. В соответствии с законодательством США все рабочие документы главы государства после окончания срока полномочий подлежат передаче в архив. Однако Трамп долгое время игнорировал требование вернуть документы и сделал это только в феврале 2022 года. После того как сотрудники Национального управления архивов обнаружили среди бумаг документы, содержащие секретную информацию, правоохранители начали расследование.
Сам Трамп в созданной им социальной сети Truth Social заявил, что не был предупрежден о готовящемся обыске, и обвинил правоохранительные органы в "политическом преследовании".
"Это темные времена для нашей нации, так как мой прекрасный дом, в настоящее время находящийся в осаде, подвергается набегам и оккупирован большой группой агентов ФБР. Ничего подобного никогда не случалось с президентом Соединенных Штатов… Этот необъявленный налет на мой дом не был ни необходимым, ни уместным", – цитирует Трампа NYT.
Трамп назвал обыск "нападением радикальных демократов", которые "отчаянно не хотят", чтобы он баллотировался в президенты в 2024 году.
Трамп занимал пост президента с 2017-го по 2021 год. В отношении него дважды начинали процедуру импичмента: в связи с предполагаемым давлением на президента Украины Владимира Зеленского в деле о расследовании деятельности сына Джо Байдена в Украине, а также в связи со штурмом Капитолия сторонниками Трампа 6 января 2021 года (сейчас в Конгрессе проходят слушания по этому делу; демократы настаивают, что Трамп спровоцировал беспорядки), но оба раза безуспешно.
Трамп неоднократно заявлял, что будет баллотироваться на пост президента США в 2024 году.