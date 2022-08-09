ФБР провело обыск в доме Трампа. Его подозревают в нарушении правил обращения с секретными документами

Сын экс-президента Эрик Трамп сообщил, что обыск проводился с связи с подозрением в нарушении правил обращения с секретными документами.

NYT уточняет, что Трамп, покинув Белый дом, забрал с собой несколько коробок с правительственными документами. В соответствии с законодательством США все рабочие документы главы государства после окончания срока полномочий подлежат передаче в архив. Однако Трамп долгое время игнорировал требование вернуть документы и сделал это только в феврале 2022 года. После того как сотрудники Национального управления архивов обнаружили среди бумаг документы, содержащие секретную информацию, правоохранители начали расследование.

Обыски в доме Трампа прошли вечером 8 августа. Фото: EPA

Сам Трамп в созданной им социальной сети Truth Social заявил, что не был предупрежден о готовящемся обыске, и обвинил правоохранительные органы в "политическом преследовании".

Обыски в доме Трампа прошли вечером 8 августа. Фото: EPA

"Это темные времена для нашей нации, так как мой прекрасный дом, в настоящее время находящийся в осаде, подвергается набегам и оккупирован большой группой агентов ФБР. Ничего подобного никогда не случалось с президентом Соединенных Штатов… Этот необъявленный налет на мой дом не был ни необходимым, ни уместным", – цитирует Трампа NYT.

Трамп назвал обыск "нападением радикальных демократов", которые "отчаянно не хотят", чтобы он баллотировался в президенты в 2024 году.