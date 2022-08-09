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ФБР провело обыск в доме Трампа. Его подозревают в нарушении правил обращения с секретными документами

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Экс-президент США Дональд Трамп не был предупрежден о готовящемся обыске
Экс-президент США Дональд Трамп не был предупрежден о готовящемся обыске
Фото: ЕРА

Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США вечером 8 августа провели обыск в резиденции бывшего президента Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Об этом пишет The New York Times.

Сын экс-президента Эрик Трамп сообщил, что обыск проводился с связи с подозрением в нарушении правил обращения с секретными документами.

NYT уточняет, что Трамп, покинув Белый дом, забрал с собой несколько коробок с правительственными документами. В соответствии с законодательством США все рабочие документы главы государства после окончания срока полномочий подлежат передаче в архив. Однако Трамп долгое время игнорировал требование вернуть документы и сделал это только в феврале 2022 года. После того как сотрудники Национального управления архивов обнаружили среди бумаг документы, содержащие секретную информацию, правоохранители начали расследование.

Обыски в доме Трампа прошли вечером 8 августа. Фото: EPA
Обыски в доме Трампа прошли вечером 8 августа. Фото: EPA

Сам Трамп в созданной им социальной сети Truth Social заявил, что не был предупрежден о готовящемся обыске, и обвинил правоохранительные органы в "политическом преследовании".

Обыски в доме Трампа прошли вечером 8 августа. Фото: EPA
Обыски в доме Трампа прошли вечером 8 августа. Фото: EPA

"Это темные времена для нашей нации, так как мой прекрасный дом, в настоящее время находящийся в осаде, подвергается набегам и оккупирован большой группой агентов ФБР. Ничего подобного никогда не случалось с президентом Соединенных Штатов… Этот необъявленный налет на мой дом не был ни необходимым, ни уместным", – цитирует Трампа NYT.

Трамп назвал обыск "нападением радикальных демократов", которые "отчаянно не хотят", чтобы он баллотировался в президенты в 2024 году.

Контекст:

Трамп занимал пост президента с 2017-го по 2021 год. В отношении него дважды начинали процедуру импичмента: в связи с предполагаемым давлением на президента Украины Владимира Зеленского в деле о расследовании деятельности сына Джо Байдена в Украине, а также в связи со штурмом Капитолия сторонниками Трампа 6 января 2021 года (сейчас в Конгрессе проходят слушания по этому делу; демократы настаивают, что Трамп спровоцировал беспорядки), но оба раза безуспешно.

Трамп неоднократно заявлял, что будет баллотироваться на пост президента США в 2024 году.

Теги: США, ФБР, обыск, Белый дом, Дональд Трамп, расследование, документы
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