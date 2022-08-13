При обыске в резиденции Трампа обнаружили секретные документы, ему грозит тюрьма – СМИ

Издание выяснило, что во время обыска 8 августа агенты ФБР забрали 20 коробок с разными предметами, а среди документов, которые нашли у Трампа, были с грифом "совершенно секретно" и их можно было просматривать только в специальных государственных учреждениях.

Список изъятого у экс-президента занимает три страницы, отмечают журналисты, и среди изъятого есть, в частности, папки с фотографиями и информация о "президенте Франции".

Личные комнаты гостей в резиденции Трампа не обыскивались, подчеркнули в The Wall Street Journal.

Издание Politico написало, что Трамп фигурирует в расследовании Федерального бюро расследований по поводу нарушения закона о шпионаже и других правонарушений, в том числе касаемо отказа вернуть документ по запросу, и это грозит экс-президенту штрафом или тюрьмой.

Офис Трампа заявил, что на должности главы Белого дома Трамп "часто брал секретные документы в свою резиденцию". Трамп якобы издал приказ, что все документы, которые таким образом оказывались в резиденции, становились рассекреченными.

Politico отмечает, что подобный документ ранее не обнародовался.

Решение обратиться в суд для получения разрешения на обыск собственности Трампа санкционировал лично генпрокурор США Меррик Гарланд.

Обыск Трамп называл "нападением радикальных демократов", которые "отчаянно не хотят", чтобы он баллотировался в президенты в 2024 году.