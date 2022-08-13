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При обыске в резиденции Трампа обнаружили секретные документы, ему грозит тюрьма – СМИ

Трамп называл обыск "нападением радикальных демократов"
Трамп называл обыск "нападением радикальных демократов"
Фото: ЕРА

В ходе обыска в резиденции бывшего президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) нашли 11 наборов секретных документов. Об этом с отсылкой на документацию суда сообщил 13 августа The Wall Street Journal.

Издание выяснило, что во время обыска 8 августа агенты ФБР забрали 20 коробок с разными предметами, а среди документов, которые нашли у Трампа, были с грифом "совершенно секретно" и их можно было просматривать только в специальных государственных учреждениях.

Список изъятого у экс-президента занимает три страницы, отмечают журналисты, и среди изъятого есть, в частности, папки с фотографиями и информация о "президенте Франции".

Личные комнаты гостей в резиденции Трампа не обыскивались, подчеркнули в The Wall Street Journal.

Издание Politico написало, что Трамп фигурирует в расследовании Федерального бюро расследований по поводу нарушения закона о шпионаже и других правонарушений, в том числе касаемо отказа вернуть документ по запросу, и это грозит экс-президенту штрафом или тюрьмой.

Офис Трампа заявил, что на должности главы Белого дома Трамп "часто брал секретные документы в свою резиденцию". Трамп якобы издал приказ, что все документы, которые таким образом оказывались в резиденции, становились рассекреченными.

Politico отмечает, что подобный документ ранее не обнародовался.

Решение обратиться в суд для получения разрешения на обыск собственности Трампа санкционировал лично генпрокурор США Меррик Гарланд.

Обыск Трамп называл "нападением радикальных демократов", которые "отчаянно не хотят", чтобы он баллотировался в президенты в 2024 году.

Контекст:

Трамп занимал пост президента с 2017-го по 2021 год. В отношении него дважды начинали процедуру импичмента: в связи с предполагаемым давлением на президента Украины Владимира Зеленского в деле о расследовании деятельности сына Джо Байдена в Украине, а также в связи со штурмом Капитолия сторонниками Трампа 6 января 2021 года (сейчас в Конгрессе проходят слушания по этому делу, демократы настаивают, что Трамп спровоцировал беспорядки), но оба раза безуспешно.

Трамп неоднократно заявлял, что будет баллотироваться на пост президента США в 2024 году.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: США, Франция, санкции, шпионаж, тюрьма, ФБР, обыск, штраф, Дональд Трамп, расследование, резиденции, документы, обыски, суд, Меррик Гарланд
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