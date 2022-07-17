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17 июля, 2022
 
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Экс-жена Трампа была обнаружена мертвой на лестнице в своем доме. Судмедэксперты назвали причину ее смерти

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Ивана Трамп скончалась в результате несчастного случая
Ивана Трамп скончалась в результате несчастного случая
Фото: ЕРА

Первая жена бывшего президента США Дональда Трампа Ивана Трамп скончалась в результате падения с лестницы. Об этом 15 июля сообщается на сайте BBC со ссылкой на заявление службы судебно-медицинской экспертизы Нью-Йорка от 14 июля.

О смерти Иваны Трамп 14 июля сообщил ее сын Эрик Трамп. Официально причиной смерти экс-жены Дональда Трампа эксперты указали тупую травму тела, а ее падение признано несчастным случаем.

Таблоид People со ссылкой на информацию, полученную от представителей нью-йоркской полиции, пишет, что Ивана Трамп была найдена без сознания на лестнице своего дома в районе Верхнего Ист-Сайда, Прибывшие на место спасатели констатировали ее смерть.

Контекст:

Ивана Трамп (до замужества Зельничкова) родилась в 1949 году в Чехословакии, в 1972 году переехала в США.

В браке с Дональдом Трампом прожила с 1977-го по 1992 год. У них есть сыновья Дональд, Эрик и дочь Иванка.

Для Трампа этот брак стал первым в его биографии, а для Иваны Трамп – вторым.

Теги: смерть, Дональд Трамп, семья, жена
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