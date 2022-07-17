Экс-жена Трампа была обнаружена мертвой на лестнице в своем доме. Судмедэксперты назвали причину ее смерти

О смерти Иваны Трамп 14 июля сообщил ее сын Эрик Трамп. Официально причиной смерти экс-жены Дональда Трампа эксперты указали тупую травму тела, а ее падение признано несчастным случаем.

Таблоид People со ссылкой на информацию, полученную от представителей нью-йоркской полиции, пишет, что Ивана Трамп была найдена без сознания на лестнице своего дома в районе Верхнего Ист-Сайда, Прибывшие на место спасатели констатировали ее смерть.

Контекст:

Ивана Трамп (до замужества Зельничкова) родилась в 1949 году в Чехословакии, в 1972 году переехала в США.

В браке с Дональдом Трампом прожила с 1977-го по 1992 год. У них есть сыновья Дональд, Эрик и дочь Иванка.

Для Трампа этот брак стал первым в его биографии, а для Иваны Трамп – вторым.