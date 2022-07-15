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15 июля, 2022
 
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Умерла бывшая жена Дональда Трампа, 73-летняя Ивана Трамп

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Ивана Трамп родилась в 1949 году
Ивана Трамп родилась в 1949 году
Фото: ЕРА

В США умерла 73-летняя первая жена бывшего американского президента Дональда Трампа Ивана Трамп. О ее смерти 14 июля на своей странице в Facebook сообщил сын Эрик Трамп.

"С глубокой скорбью мы сообщаем о смерти нашей любимой матери Иваны Трамп. Она была невероятной женщиной  силой в бизнесе, спортсменкой мирового уровня, лучезарной красавицей, заботливой матерью и другом. Она учила своих детей выдержке и стойкости, состраданию и решительности", – написал он.

Причины смерти Иваны Трамп не называются. 

https://www.facebook.com/EricTrump/posts/pfbid02WQx4YzdLJGiUshoZRyYgjjqsLKuxsmnxhpoGHS1ZiGBV5qccgscqKTEcC9xvNAJFl

Контекст:

Ивана Трамп (до замужества Зельничкова) родилась в 1949 году в Чехословакии, в 1972 году переехала в США.

В браке с Дональдом Трампом прожила с 1977-го по 1992 год. Кроме Эрика, у пары есть сын Дональд и дочь Иванка. 

Для Трампа этот брак стал первым в его биографии, а для Иваны Трамп – вторым.

Теги: США, смерть, Дональд Трамп, семья, Эрик Трамп
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