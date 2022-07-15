Умерла бывшая жена Дональда Трампа, 73-летняя Ивана Трамп

"С глубокой скорбью мы сообщаем о смерти нашей любимой матери Иваны Трамп. Она была невероятной женщиной – силой в бизнесе, спортсменкой мирового уровня, лучезарной красавицей, заботливой матерью и другом. Она учила своих детей выдержке и стойкости, состраданию и решительности", – написал он.

Причины смерти Иваны Трамп не называются.

Контекст:

Ивана Трамп (до замужества Зельничкова) родилась в 1949 году в Чехословакии, в 1972 году переехала в США.

В браке с Дональдом Трампом прожила с 1977-го по 1992 год. Кроме Эрика, у пары есть сын Дональд и дочь Иванка.

Для Трампа этот брак стал первым в его биографии, а для Иваны Трамп – вторым.