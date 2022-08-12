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Во время обыска у Трампа ФБР искало документы о ядерном оружии – СМИ

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Резиденцию Трампа обыскивали 8 августа
Резиденцию Трампа обыскивали 8 августа
Фото: ЕРА

Во время обыска, проводившегося 8 августа в резиденции бывшего президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) искали секретные документы о ядерном оружии. Об этом со ссылкой на источники среди правоохранителей сообщила 11 августа The Washington Post.

Собеседники издания отметили, что обыск был необычным, и подчеркнули "глубокую озабоченность" властей по поводу информации, которая могла быть обнаружена в клубе Трампа и "потенциально может попасть в чужие руки".

The Washington Post подчеркивает, что его источники не сказали, были ли такие документы обнаружены во время обыска, а комментариев от Трампа, минюста и ФБР получить не удалось.

Издание при этом обращает внимание на то, что решение обратиться в суд для получения разрешения на обыск собственности экс-президента санкционировал лично генпрокурор США Меррик Гарланд.

Трамп говорил, что спецслужбы не позволили его адвокатам присутствовать при обыске. The Washington Post пишет, что это не является необычным для операции, которая "потенциально связана с секретными предметами". Также Трамп, отмечает издание, в соцсети назвал "мистификацией" проблему ядерного оружия и "обвинил ФБР в подбрасывании улик".

Обыск Трамп называл "нападением радикальных демократов", которые "отчаянно не хотят", чтобы он баллотировался в президенты в 2024 году.

Reuters писало 11 августа, что в результате обыска, во время которого Трамп не присутствовал, ФБР забрало 10 ящиков с имуществом.

Контекст:

Трамп занимал пост президента с 2017-го по 2021 год. В отношении него дважды начинали процедуру импичмента: в связи с предполагаемым давлением на президента Украины Владимира Зеленского в деле о расследовании деятельности сына Джо Байдена в Украине, а также в связи со штурмом Капитолия сторонниками Трампа 6 января 2021 года (сейчас в Конгрессе проходят слушания по этому делу, демократы настаивают, что Трамп спровоцировал беспорядки), но оба раза безуспешно.

Трамп неоднократно заявлял, что будет баллотироваться на пост президента США в 2024 году.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: США, оружие, санкции, ядерное оружие, ФБР, обыск, Флорида, Дональд Трамп, расследование, резиденции, документы, Меррик Гарланд
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