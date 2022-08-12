Во время обыска у Трампа ФБР искало документы о ядерном оружии – СМИ

Собеседники издания отметили, что обыск был необычным, и подчеркнули "глубокую озабоченность" властей по поводу информации, которая могла быть обнаружена в клубе Трампа и "потенциально может попасть в чужие руки".

The Washington Post подчеркивает, что его источники не сказали, были ли такие документы обнаружены во время обыска, а комментариев от Трампа, минюста и ФБР получить не удалось.

Издание при этом обращает внимание на то, что решение обратиться в суд для получения разрешения на обыск собственности экс-президента санкционировал лично генпрокурор США Меррик Гарланд.

Трамп говорил, что спецслужбы не позволили его адвокатам присутствовать при обыске. The Washington Post пишет, что это не является необычным для операции, которая "потенциально связана с секретными предметами". Также Трамп, отмечает издание, в соцсети назвал "мистификацией" проблему ядерного оружия и "обвинил ФБР в подбрасывании улик".

Обыск Трамп называл "нападением радикальных демократов", которые "отчаянно не хотят", чтобы он баллотировался в президенты в 2024 году.

Reuters писало 11 августа, что в результате обыска, во время которого Трамп не присутствовал, ФБР забрало 10 ящиков с имуществом.