Половина американцев считает, что Трампа нужно привлечь к ответственности за роль в штурме Капитолия

48% взрослого населения США считают, что Трамп должен понести ответственность за события 6 января 2021 года Фото: EPA

Так, 48% респондентов заявили, что Трамп должен быть привлечен к ответственности за свою роль в беспорядках. 31% опрошенных придерживаются противоположной точки зрения, а 20% затруднились ответить.

Мнения о том, должен ли бывший президент нести уголовную ответственность, разделились в зависимости от политической позиции опрашиваемых. Так, 86% демократов считают, что должен, а среди республиканцев такой точки зрения придерживаются только 10%.

Исследование было проведено после пяти слушаний в комитете Палаты представителей, посвященных штурму Капитолия, но до выступления бывшей помощницы Дональда Трампа Кессиди Хатчинсон, уточняет Associated Press. Она, в частности, заявила, что экс-президент требовал отвезти его к зданию Капитолия 6 января, однако сотрудник Секретной службы отказался выполнить это распоряжение.

Общенациональный опрос проводился с 23-го по 27 июня 2022 года посредством интервью по телефону и онлайн, было опрошены 1053 человека. Погрешность выборки не превышает 4%.