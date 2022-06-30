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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Пентагон не согласен с мнением Зеленского, что война может закончиться до конца 2022 года

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Кирби: Путин не хочет переговоров, поэтому атаки продолжатся
Кирби: Путин не хочет переговоров, поэтому атаки продолжатся
Фото: ЕРА

Президент России Владимир Путин сохраняет первоначальный план захватить Украину и будет продолжать атаки. Об этом спикер Пентагона Джон Кирби заявил 29 июня в интервью Bloomberg.

Комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он надеется на завершение войны до конца 2022 года, Кирби ответил, что не разделяет оптимизма украинского лидера.

По его словам, война "может закончиться сегодня, если Путин сделает правильные вещи". Но, добавил Кирби, он "не демонстрирует намерения идти на переговоры". Путин все еще хочет достичь заявленных военных целей, считает спикер Пентагона.

В таких обстоятельствах США будут продолжать помощь Украине и укреплять ее оборону, подчеркнул он.

Контекст:

27 июня Зеленский во время обращения к лидерам "Большой семерки" призвал сделать все возможное, чтобы вторжение России в Украину прекратилось до конца года. Он предложил пять шагов для уменьшения количества жертв и расходов всех стран из-за войны. Они включают принятие действенных гарантий безопасности для Украины, предоставление ей средств противоракетной обороны, возобновление аграрного экспорта из страны, признание России государством – спонсором терроризма с ограничением нефтяных доходов и конфискаций всех замороженных активов РФ, а также послевоенное восстановление Украины, которое, как ожидает Зеленский, станет самым большим экономическим проектом мира за последнее время.

Теги: Россия, Владимир Путин, США, Пентагон, вторжение, Владимир Зеленский, война России против Украины, Джон Кирби
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