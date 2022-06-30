Пентагон не согласен с мнением Зеленского, что война может закончиться до конца 2022 года

Комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он надеется на завершение войны до конца 2022 года, Кирби ответил, что не разделяет оптимизма украинского лидера.
По его словам, война "может закончиться сегодня, если Путин сделает правильные вещи". Но, добавил Кирби, он "не демонстрирует намерения идти на переговоры". Путин все еще хочет достичь заявленных военных целей, считает спикер Пентагона.
В таких обстоятельствах США будут продолжать помощь Украине и укреплять ее оборону, подчеркнул он.
27 июня Зеленский во время обращения к лидерам "Большой семерки" призвал сделать все возможное, чтобы вторжение России в Украину прекратилось до конца года. Он предложил пять шагов для уменьшения количества жертв и расходов всех стран из-за войны. Они включают принятие действенных гарантий безопасности для Украины, предоставление ей средств противоракетной обороны, возобновление аграрного экспорта из страны, признание России государством – спонсором терроризма с ограничением нефтяных доходов и конфискаций всех замороженных активов РФ, а также послевоенное восстановление Украины, которое, как ожидает Зеленский, станет самым большим экономическим проектом мира за последнее время.