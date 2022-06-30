Пентагон не согласен с мнением Зеленского, что война может закончиться до конца 2022 года

Комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он надеется на завершение войны до конца 2022 года, Кирби ответил, что не разделяет оптимизма украинского лидера.

По его словам, война "может закончиться сегодня, если Путин сделает правильные вещи". Но, добавил Кирби, он "не демонстрирует намерения идти на переговоры". Путин все еще хочет достичь заявленных военных целей, считает спикер Пентагона.

В таких обстоятельствах США будут продолжать помощь Украине и укреплять ее оборону, подчеркнул он.