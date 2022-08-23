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Трамп подал иск, в котором требует запретить ФБР изучать изъятые у него документы

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Трамп потребовал запретить изучение изъятых у него документов до назначения ответственного лица
Трамп потребовал запретить изучение изъятых у него документов до назначения ответственного лица
Фото: ЕРА

Бывший президент США Дональд Трамп подал иск в окружной суд Южного округа Флориды с требованием назначить специального ответственного для пересмотра документов, изъятых у него Федеральным бюро расследований. До назначения он требует запретить министерству юстиции США изучать материалы, сообщил 22 августа телеканал СNBC.

В иске также содержится требование предоставить более подробный перечень изъятого во время обыска и вернуть все изъятые предметы, которые не подпадали под действие ордера.

В документе говорится, что обыск, который прошел в резиденции Мар-а-Лаго, был политически мотивирован.

Телеканал уточняет, что специальные ответственные назначаются по уголовным делам, когда есть опасения, что изъятые властями материалы не могут быть изучены следователями по причине конфиденциальности информации, которая в них содержится. Такие спецпредставители назначались при рассмотрении дел двух бывших адвокатов Трампа – Майкла Коэна и Руди Джулиани.

Контекст:

Трамп занимал пост президента с 2017-го по 2021 год. В отношении него дважды начинали процедуру импичмента: в связи с предполагаемым давлением на президента Украины Владимира Зеленского в деле о расследовании деятельности сына Джо Байдена в Украине, а также в связи со штурмом Капитолия сторонниками Трампа 6 января 2021 года (сейчас в Конгрессе проходят слушания по этому делу, демократы настаивают, что Трамп спровоцировал беспорядки), но оба раза безуспешно.

Вечером 8 августа сотрудники ФБР провели обыск в резиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Экс-президента подозревают в нарушении закона о шпионаже из-за того, что он предположительно забрал из Белого дома секретные документы после отставки.

По данным The Wall Street Journal, агенты ФБР забрали 20 коробок с разными предметами, а среди документов, которые нашли у Трампа, были документы с грифом "совершенно секретно" и их можно было просматривать только в специальных государственных учреждениях. Список изъятого у экс-президента занимает три страницы, отмечали журналисты, и среди изъятого есть, в частности, папки с фотографиями и информация о президенте Франции.

Сам Трамп называл обыск в его резиденции "нападением радикальных демократов", которые "отчаянно не хотят", чтобы он баллотировался в президенты в 2024 году.

Теги: США, ФБР, Флорида, Дональд Трамп, обыски
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