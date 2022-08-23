Трамп подал иск, в котором требует запретить ФБР изучать изъятые у него документы

В иске также содержится требование предоставить более подробный перечень изъятого во время обыска и вернуть все изъятые предметы, которые не подпадали под действие ордера.

В документе говорится, что обыск, который прошел в резиденции Мар-а-Лаго, был политически мотивирован.

Телеканал уточняет, что специальные ответственные назначаются по уголовным делам, когда есть опасения, что изъятые властями материалы не могут быть изучены следователями по причине конфиденциальности информации, которая в них содержится. Такие спецпредставители назначались при рассмотрении дел двух бывших адвокатов Трампа – Майкла Коэна и Руди Джулиани.