Трамп подал иск, в котором требует запретить ФБР изучать изъятые у него документы

В иске также содержится требование предоставить более подробный перечень изъятого во время обыска и вернуть все изъятые предметы, которые не подпадали под действие ордера.
В документе говорится, что обыск, который прошел в резиденции Мар-а-Лаго, был политически мотивирован.
Телеканал уточняет, что специальные ответственные назначаются по уголовным делам, когда есть опасения, что изъятые властями материалы не могут быть изучены следователями по причине конфиденциальности информации, которая в них содержится. Такие спецпредставители назначались при рассмотрении дел двух бывших адвокатов Трампа – Майкла Коэна и Руди Джулиани.
Трамп занимал пост президента с 2017-го по 2021 год. В отношении него дважды начинали процедуру импичмента: в связи с предполагаемым давлением на президента Украины Владимира Зеленского в деле о расследовании деятельности сына Джо Байдена в Украине, а также в связи со штурмом Капитолия сторонниками Трампа 6 января 2021 года (сейчас в Конгрессе проходят слушания по этому делу, демократы настаивают, что Трамп спровоцировал беспорядки), но оба раза безуспешно.
Вечером 8 августа сотрудники ФБР провели обыск в резиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Экс-президента подозревают в нарушении закона о шпионаже из-за того, что он предположительно забрал из Белого дома секретные документы после отставки.
По данным The Wall Street Journal, агенты ФБР забрали 20 коробок с разными предметами, а среди документов, которые нашли у Трампа, были документы с грифом "совершенно секретно" и их можно было просматривать только в специальных государственных учреждениях. Список изъятого у экс-президента занимает три страницы, отмечали журналисты, и среди изъятого есть, в частности, папки с фотографиями и информация о президенте Франции.
Сам Трамп называл обыск в его резиденции "нападением радикальных демократов", которые "отчаянно не хотят", чтобы он баллотировался в президенты в 2024 году.