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Лиз Чейни проиграла праймериз. Она была одной из самых влиятельных противниц Трампа в Республиканской партии

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Лиз Чейни не исключает, что в 2024 году будет баллотироваться в президенты США
Лиз Чейни не исключает, что в 2024 году будет баллотироваться в президенты США
Фото: EPA

Конгрессвумен, дочь бывшего вице-президента США Лиз Чейни протерпела поражение на праймериз Республиканской партии, состоявшихся 16 августа в штате Вайоминг, сообщает Associated Press.

Представлять республиканцев на промежуточных выборах в ноябре этого года будет юристка Гарриет Хагеман, которую поддержал экс-президент США Дональд Трамп.

После проигрыша Чейни назвала Трампа "очень серьезной угрозой и риском" для США. Она добавила, что для победы над ним потребуется "широкий и единый фронт республиканцев, демократов и независимых – и это то, частью чего я намерена быть".

Чейни подтвердила готовность "сделать все, чтобы Трамп больше никогда не оказался рядом с Овальным кабинетом". Она отказалась сказать, будет ли баллотироваться в президенты на следующих выборах, но признала, что обдумывает такую возможность.

Как отмечает AP, Лиз Чейни – один из самых влиятельных противников Трампа в Республиканской партии, и ее поражение "было бы немыслимым два года назад". Агентство называет ее третьим по влиятельности представителем Республиканской партии в Палате представителей. Она была одной из 17 республиканцев в Сенате и Палате представителей, проголосовавших "за" импичмент Трампа после штурма Капитолия его сторонниками. Сейчас конгрессвумен является сопредседателем "комиссии 6 января" от республиканцев, расследующей обстоятельства штурма и роль Трампа в этих событиях.

Контекст:

Промежуточные выборы в Сенат и Палату представителей Конгресса США запланированы на 8 ноября 2022 года.

Теги: США, выборы, Дональд Трамп, голосование, праймериз, Вайоминг, партия
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