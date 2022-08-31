Google не пустил соцсеть Трампа в Play Store

Генеральный директор Truth Social Девин Нуньес на прошлой неделе заявил, что решение о том, когда приложение будет доступно на Android, должен принять Google, однако компания настаивает на том, что следующий шаг остается за Truth Social.
В Google заявили, что выявили в приложении нарушение некоторых стандартных политик, а также подчеркнули, что одним из условий распространения приложений в Google Play является эффективная система модерации пользовательского контента.
Источник сообщает, что опасения Google связаны с таким контентом, как физические угрозы и призывы к насилию.
У Truth Social есть баннеры с "деликатным контентом", которые появляются перед некоторыми сообщениями с предупреждением "Этот контент может не подходить для всех аудиторий", но контент, угрожающий насилием, остается на платформе.
45-й президент США Дональд Трамп заявил о намерении создать собственную социальную сеть после того, как 9 января 2021 года соцсеть Twitter навсегда забанила аккаунт Трампа с 88 млн подписчиков. Также были временно заблокированы страницы американского президента в Facebook и Instagram, но позже они были восстановлены.
Сервис доступен исключительно для пользователей App Store, проживающих в США и Канаде. Запуск состоялся 21 февраля 2022 года. Truth Social позиционирует себя как социальная сеть без политической цензуры.