Google не пустил соцсеть Трампа в Play Store

Генеральный директор Truth Social Девин Нуньес на прошлой неделе заявил, что решение о том, когда приложение будет доступно на Android, должен принять Google, однако компания настаивает на том, что следующий шаг остается за Truth Social.

В Google заявили, что выявили в приложении нарушение некоторых стандартных политик, а также подчеркнули, что одним из условий распространения приложений в Google Play является эффективная система модерации пользовательского контента.

Источник сообщает, что опасения Google связаны с таким контентом, как физические угрозы и призывы к насилию.

У Truth Social есть баннеры с "деликатным контентом", которые появляются перед некоторыми сообщениями с предупреждением "Этот контент может не подходить для всех аудиторий", но контент, угрожающий насилием, остается на платформе.