Россия и Китай могут вмешаться в американские выборы в этом году – разведка США

В информационном бюллетене говорится, что Китай, вероятно, попытается "помешать кандидатам, которые считаются особенно враждебными Пекину". Также представители разведки заявили, что, по их мнению, Пекин видит меньший риск во вмешательстве в промежуточные выборы по сравнению с президентскими выборами.
Хотя официальные лица заявили, что не выявили каких-либо реальных угроз избирательной инфраструктуре в США, последнее предупреждение разведки прозвучало на пике промежуточной кампании, когда растущее число кандидатов и избирателей открыто выражает недоверие к демократическим процессам в стране, отмечает агентство.
"Текущая ситуация достаточно сложная, возможно, значительно сложнее, чем в 2020 году", – сказала журналистам в понедельник Джен Истерли, директор агентства по кибербезопасности и инфраструктуре министерства внутренней безопасности США.
Россия раздувает темы, которые вызывают разногласия и уже циркулируют в интернете, в частности сомнения в честности американских выборов, но не создает собственный контент, сообщил высокопоставленный сотрудник ФБР, общавшийся с журналистами на условиях анонимности.
Выборы в Сенат США состоятся 8 ноября 2022 года. Избирательная кампания затронет 34 из 100 сенаторов. Победители выборов составят 118-й Конгресс США. Срок пребывания сенаторов в должности – с 3 января 2023 года по 3 января 2029 года.
Штаты уже неоднократно обвиняли РФ в попытках повлиять на американские выборы. Например, в октябре 2016 года власти США официально обвинили Россию во взломе серверов американских партий, а также во вмешательстве в процесс президентских выборов в стране.
А в марте 2021 года Национальная разведка США заявила, что российские власти во время президентских выборов в США в 2020 году организовали кампанию по очернению тогдашнего кандидата от Демократической партии Джо Байдена.