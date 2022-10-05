Россия и Китай могут вмешаться в американские выборы в этом году – разведка США

В информационном бюллетене говорится, что Китай, вероятно, попытается "помешать кандидатам, которые считаются особенно враждебными Пекину". Также представители разведки заявили, что, по их мнению, Пекин видит меньший риск во вмешательстве в промежуточные выборы по сравнению с президентскими выборами.

Хотя официальные лица заявили, что не выявили каких-либо реальных угроз избирательной инфраструктуре в США, последнее предупреждение разведки прозвучало на пике промежуточной кампании, когда растущее число кандидатов и избирателей открыто выражает недоверие к демократическим процессам в стране, отмечает агентство.

"Текущая ситуация достаточно сложная, возможно, значительно сложнее, чем в 2020 году", – сказала журналистам в понедельник Джен Истерли, директор агентства по кибербезопасности и инфраструктуре министерства внутренней безопасности США.

Россия раздувает темы, которые вызывают разногласия и уже циркулируют в интернете, в частности сомнения в честности американских выборов, но не создает собственный контент, сообщил высокопоставленный сотрудник ФБР, общавшийся с журналистами на условиях анонимности.