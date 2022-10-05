В новый пакет военной помощи от США войдут 500 высокоточных снарядов Excalibur – Пентагон

Накануне, объявляя о новом пакете оборонной помощи, минобороны США сообщило о предоставлении Украине 500 высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов.
Позже пресс-служба отдельно отметила, что в эту партию помощи войдут 500 высокоточных снарядов M982 Excalibur.
Как сообщает "Мілітарний", управляемый активно-реактивный снаряд М982 Excalibur разрабатывается компаниями Raytheon Missile Systems и BAE Systems Bofors. Поражающая дальность – 40 км, погрешность составляет всего несколько метров. Портал отметил, что такую точность гарантирует система наведения по инерционной и спутниковой навигации.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Объем объявленного пакета помощи – $625 млн. В него также включены четыре реактивных системы залпового огня HIMARS, гаубицы, десятки тысяч снарядов, 200 тыс. патронов, 200 машин MaxxPro и другое.
С начала полномасштабного вторжения России США предоставили Украине военную, гуманитарную и прямую экономическую помощь на $25 млрд, заявил Байден 21 сентября.
США предоставляют военную помощь Украине преимущественно по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Кроме того, США помогают Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия.
28 сентября Пентагон в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) объявил о новом пакете оборонной помощи на $1,1 млрд, в который в том числе войдут 18 новых установок HIMARS (их поставка растянется на несколько лет).
Также Байден подписал закон о финансировании правительства США до 16 декабря, сообщила 30 сентября пресс-служба Белого дома. Документ включает помощь Украине на сумму около $12,3 млрд.
Отдельно в Соединенных Штатах приняли закон о ленд-лизе для Украины, согласно которому США смогут одалживать или сдавать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы. Посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила, что для оборонной помощи Украине минобороны США пока использует программы безвозмездной передачи оружия, а ленд-лиз – это дополнительный инструмент, который будет применяться в случае необходимости.
В Пентагоне 4 октября сообщили, что с января 2021 года США предоставили Украине помощь в области безопасности на сумму более $17,5 млрд, с 2014 года – более $19,6 млрд, с начала полномасштабной войны, развязанной против Украины Россией – $16,8 млрд.