В новый пакет военной помощи от США войдут 500 высокоточных снарядов Excalibur – Пентагон

Накануне, объявляя о новом пакете оборонной помощи, минобороны США сообщило о предоставлении Украине 500 высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов.

Позже пресс-служба отдельно отметила, что в эту партию помощи войдут 500 высокоточных снарядов M982 Excalibur.

Как сообщает "Мілітарний", управляемый активно-реактивный снаряд М982 Excalibur разрабатывается компаниями Raytheon Missile Systems и BAE Systems Bofors. Поражающая дальность – 40 км, погрешность составляет всего несколько метров. Портал отметил, что такую точность гарантирует система наведения по инерционной и спутниковой навигации.

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Объем объявленного пакета помощи – $625 млн. В него также включены четыре реактивных системы залпового огня HIMARS, гаубицы, десятки тысяч снарядов, 200 тыс. патронов, 200 машин MaxxPro и другое.