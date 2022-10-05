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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В новый пакет военной помощи от США войдут 500 высокоточных снарядов Excalibur – Пентагон

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В Пентагоне рассказали о предоставлении Украине высокоточных снарядов
В Пентагоне рассказали о предоставлении Украине высокоточных снарядов
Фото: depositphotos.com

В министерстве обороны США сообщили, что в новом пакете военной помощи для Украины, о котором объявили 4 октября, будут высокоточные снаряды Excalibur. Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.

Накануне, объявляя о новом пакете оборонной помощи, минобороны США сообщило о предоставлении Украине 500 высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов.

Позже пресс-служба отдельно отметила, что в эту партию помощи войдут 500 высокоточных снарядов M982 Excalibur.

Как сообщает "Мілітарний", управляемый активно-реактивный снаряд М982 Excalibur разрабатывается компаниями Raytheon Missile Systems и BAE Systems Bofors. Поражающая дальность – 40 км, погрешность составляет всего несколько метров. Портал отметил, что такую точность гарантирует система наведения по инерционной и спутниковой навигации.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Объем объявленного пакета помощи – $625 млн. В него также включены четыре реактивных системы залпового огня HIMARS, гаубицы, десятки тысяч снарядов, 200 тыс. патронов, 200 машин MaxxPro и другое.

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения России США предоставили Украине военную, гуманитарную и прямую экономическую помощь на $25 млрд, заявил Байден 21 сентября. 

США предоставляют военную помощь Украине преимущественно по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Кроме того, США помогают Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия.

28 сентября Пентагон в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) объявил о новом пакете оборонной помощи на $1,1 млрд, в который в том числе войдут 18 новых установок HIMARS (их поставка растянется на несколько лет).

Также Байден подписал закон о финансировании правительства США до 16 декабря, сообщила 30 сентября пресс-служба Белого дома. Документ включает помощь Украине на сумму около $12,3 млрд.

Отдельно в Соединенных Штатах приняли закон о ленд-лизе для Украины, согласно которому США смогут одалживать или сдавать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы. Посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила, что для оборонной помощи Украине минобороны США пока использует программы безвозмездной передачи оружия, а ленд-лиз – это дополнительный инструмент, который будет применяться в случае необходимости.

В Пентагоне 4 октября сообщили, что с января 2021 года США предоставили Украине помощь в области безопасности на сумму более $17,5 млрд, с 2014 года – более $19,6 млрд, с начала полномасштабной войны, развязанной против Украины Россией – $16,8 млрд.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, Украина, Пентагон, военная помощь, боеприпасы, война России против Украины
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