Финляндия готовит новую партию военной помощи для Украины – министр обороны

Кайкконен: Мы должны быть готовы поддерживать Украину еще долгое время Фото: EPA

По его словам, подготовка к отправке девятой партии военной помощи Украине приближается к завершению и решение будет принято в ближайшее время.

Кайкконен заявил, что этот пакет помощи "вряд ли будет последним",

"Мы должны быть готовы поддерживать Украину еще долгое время", – сказал министр.

Портал отметил, что общая стоимость предыдущих пакетов предоставленной Финляндией помощи оценивается примерно в €93 млн.