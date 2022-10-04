ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Финляндия готовит новую партию военной помощи для Украины – министр обороны

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кайкконен: Мы должны быть готовы поддерживать Украину еще долгое время
Кайкконен: Мы должны быть готовы поддерживать Украину еще долгое время
Фото: EPA

Финляндия готовит новый пакет военной помощи для Украины. Об этом заявил министр обороны страны Антти Кайкконен на заседании парламента 4 октября, сообщил портал Yle.

По его словам, подготовка к отправке девятой партии военной помощи Украине приближается к завершению и решение будет принято в ближайшее время.

Кайкконен заявил, что этот пакет помощи "вряд ли будет последним",

"Мы должны быть готовы поддерживать Украину еще долгое время", – сказал министр.

Портал отметил, что общая стоимость предыдущих пакетов предоставленной Финляндией помощи оценивается примерно в €93 млн.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

Финляндия является одной из стран, которая оказывает поддержку Украине. 1 сентября Reuters сообщило, что Финляндия передаст Украине партию оборонных товаров на сумму €8,3 млн. С учетом этого транша общий объем помощи Финляндии Украине с начала войны составит €92,3 млн.

13 сентября премьер-министр Финляндии Санна Марин призвала Европу поддержать Украину и повысить энергетическую независимость Европы. По ее словам, Украина доказала свою храбрость и выносливость и должна выиграть войну.

23 сентября правительство Финляндии приняло решение об ограничении въезда в страну россиян и выдачи им шенгенских виз.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, Финляндия, военная помощь, война России против Украины, Антти Кайкконен
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Сильная женщина, хорошо держится", "Пора забыть этого человека". В сети комментируют возможный развод Остапчука со второй женой
"Сильная женщина, хорошо держится", "Пора забыть этого человека". В сети комментируют возможный развод Остапчука со второй женой
"А что делать,такая жизнь у нас". Наташа Королева заявила, что отпустит мужа-стриптизера воевать против Украины
"А что делать,такая жизнь у нас". Наташа Королева заявила, что отпустит мужа-стриптизера воевать против Украины
В узких брюках и пальто. 48-летняя Наталья Кличко показала осенний образ
В узких брюках и пальто. 48-летняя Наталья Кличко показала осенний образ
"Красивее я все равно уже не буду". Маси Найем стал лицом украинского бренда Indposhiv
"Красивее я все равно уже не буду". Маси Найем стал лицом украинского бренда Indposhiv
"Буду делать так, как считаю нужным". Димопулос ответила, почему пишет посты в Instagram на русском языке
"Буду делать так, как считаю нужным". Димопулос ответила, почему пишет посты в Instagram на русском языке
  Показ в грязи, обнаженка и сумка в виде пачки чипсов – самые интересные тренды завершившегося сезона недель мод в мире
  Показ в грязи, обнаженка и сумка в виде пачки чипсов – самые интересные тренды завершившегося сезона недель мод в мире
"Эта ситуация, как бы ни противно это звучало, пошла ему на пользу". Данилко высказался о президентстве Зеленского
"Эта ситуация, как бы ни противно это звучало, пошла ему на пользу". Данилко высказался о президентстве Зеленского
"Думал, почему он вернулся. Теперь понял". Серга прокомментировал слова Потапа о том, что тот, находясь за границей, вступил в тероборону
"Думал, почему он вернулся. Теперь понял". Серга прокомментировал слова Потапа о том, что тот, находясь за границей, вступил в тероборону
38-летняя Каминская показала положительный тест на беременность
38-летняя Каминская показала положительный тест на беременность
Осадчая рассказала, кто из проживающих в РФ украинских артисток написал ей в ответ на призыв отказаться от украинского паспорта
Осадчая рассказала, кто из проживающих в РФ украинских артисток написал ей в ответ на призыв отказаться от украинского паспорта
  "Тот день, когда немножко говна – это хорошие новости". Бездомный щенок во время прямого эфира нагадил на стол ведущим. Видео
  "Тот день, когда немножко говна – это хорошие новости". Бездомный щенок во время прямого эфира нагадил на стол ведущим. Видео
"Не рыдал. Прощения не просил". Ургант назвал свой звонок Потапу после нападения РФ на Украину "частным разговором"
"Не рыдал. Прощения не просил". Ургант назвал свой звонок Потапу после нападения РФ на Украину "частным разговором"
"Зашла почитать комментарии про заметный животик", "Настя такая красивая". Каменских станцевала перед камерой
"Зашла почитать комментарии про заметный животик", "Настя такая красивая". Каменских станцевала перед камерой
"Ничего не понятно, но очень интересно". Арестович озадачил сеть снимком с Подоляком
"Ничего не понятно, но очень интересно". Арестович озадачил сеть снимком с Подоляком
"Были холопами – стали рабами". Пугачева высказалась об авторах публичных анонимных оскорблений в ее адрес
"Были холопами – стали рабами". Пугачева высказалась об авторах публичных анонимных оскорблений в ее адрес
"Чтобы не подлежать могилизации". Гордон показал, как россияне намеренно ломают ноги, чтобы не идти на фронт
"Чтобы не подлежать могилизации". Гордон показал, как россияне намеренно ломают ноги, чтобы не идти на фронт
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Невзоров о Собчак: У нее была медиароль делать вид, что "премьерки" и выщипка лобкового волоса остаются наиглавнейшими событиями России (80566)
2
Почему мировые дизайнеры без ума от украинской модели Кристи Пономарь (62775) G
3
Потап после возвращения в Украину обнародовал документ, подтверждающий, что он c марта состоит в теробороне. Фото (49269)
4
49-летний Данилко: У меня не будет семьи. Я это уже понимаю. Ничего страшного (47470)
5
Кацурин показал Дорофееву без бюстгальтера и трусов. Фото (41804)
6
Никитюк крупным планом засветила зону декольте. Фото (38283)
7
Дорофеева в белых шортах сделала селфи на кухне. Фото (36799)
8
"Ничего не понятно, но очень интересно". Арестович озадачил сеть снимком с Подоляком (36608)
 
 
 
 