Финляндия готовит новую партию военной помощи для Украины – министр обороны

По его словам, подготовка к отправке девятой партии военной помощи Украине приближается к завершению и решение будет принято в ближайшее время.
Кайкконен заявил, что этот пакет помощи "вряд ли будет последним",
"Мы должны быть готовы поддерживать Украину еще долгое время", – сказал министр.
Портал отметил, что общая стоимость предыдущих пакетов предоставленной Финляндией помощи оценивается примерно в €93 млн.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
Финляндия является одной из стран, которая оказывает поддержку Украине. 1 сентября Reuters сообщило, что Финляндия передаст Украине партию оборонных товаров на сумму €8,3 млн. С учетом этого транша общий объем помощи Финляндии Украине с начала войны составит €92,3 млн.
13 сентября премьер-министр Финляндии Санна Марин призвала Европу поддержать Украину и повысить энергетическую независимость Европы. По ее словам, Украина доказала свою храбрость и выносливость и должна выиграть войну.
23 сентября правительство Финляндии приняло решение об ограничении въезда в страну россиян и выдачи им шенгенских виз.