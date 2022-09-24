Финляндия объявила о "существенном ограничении" въезда россиянам

После принятия решения въезд в Финляндию гражданам России будет разрешен только с целью работы, учебы и посещения родственников Фото: depositphotos.com

"Правительственный совет примет принципиальное решение о существенных ограничениях на въезд российских граждан и выдаче виз на основании серьезного ущерба международному положению Финляндии", – говорится в сообщении.

Вскоре после этого министр иностранных дел страны Пекка Хаависто провел пресс-конференцию, пишет Iltalehti. На ней он заявил, что соответствующее решение властей будет окончательно оформлено в ближайшие дни, сразу после этого ограничения вступят в силу. Сейчас идет техническая подготовка.

На основании решения, по словам Хаависто, власти могут полностью заблокировать передвижение российских туристов, также визы могут быть аннулированы в индивидуальном порядке на финской границе. Въезд в Финляндию гражданам России будет разрешен только с целью работы, учебы и посещения родственников.

Если у россиянина, пытающегося пересечь границу, есть виза, выданная Финляндией или другой страной Шенгенского соглашения, она будет внесена в реестр, и все остальные страны ЕС также будут проинформированы о том, что человеку отказано во въезде в Финляндию.