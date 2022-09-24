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Финляндия объявила о "существенном ограничении" въезда россиянам

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После принятия решения въезд в Финляндию гражданам России будет разрешен только с целью работы, учебы и посещения родственников
После принятия решения въезд в Финляндию гражданам России будет разрешен только с целью работы, учебы и посещения родственников
Фото: depositphotos.com

Правительство Финляндии приняло решение об ограничении въезда в страну россиян и выдачи им шенгенских виз. Соответствующее сообщение было опубликовано 23 сентября на сайте президента Финляндии.

"Правительственный совет примет принципиальное решение о существенных ограничениях на въезд российских граждан и выдаче виз на основании серьезного ущерба международному положению Финляндии", – говорится в сообщении.

Вскоре после этого министр иностранных дел страны Пекка Хаависто провел пресс-конференцию, пишет Iltalehti. На ней он заявил, что соответствующее решение властей будет окончательно оформлено в ближайшие дни, сразу после этого ограничения вступят в силу. Сейчас идет техническая подготовка.

На основании решения, по словам Хаависто, власти могут полностью заблокировать передвижение российских туристов, также визы могут быть аннулированы в индивидуальном порядке на финской границе. Въезд в Финляндию гражданам России будет разрешен только с целью работы, учебы и посещения родственников.

Если у россиянина, пытающегося пересечь границу, есть виза, выданная Финляндией или другой страной Шенгенского соглашения, она будет внесена в реестр, и все остальные страны ЕС также будут проинформированы о том, что человеку отказано во въезде в Финляндию.

Контекст:

31 августа главы МИД стран ЕС договорились полностью остановить упрощенную процедуру выдачи виз россиянам. В то же время полного запрета выдачи виз не будет, поскольку по этому поводу нет единодушия стран ЕС, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Против полного запрета на выдачу виз российским туристам выступают ГерманияФранцияВенгрияКипр и Греция.

Совет Евросоюза 9 сентября одобрил решение, которое полностью приостанавливает действие соглашения об упрощении визового режима между Евросоюзом и Россией. 

Как подсчитали в "BBC News Україна", из 25 стран Шенгенской зоны, которые до войны выдавали визы россиянам, 10 государств на национальном уровне перестали это делать с некоторыми исключениями.

Страны Балтии и Польша закрыли с 19 сентября въезд для граждан России, едущих в эти страны с туристической целью, в том числе имеющих шенгенские визы, выданные третьими государствами.

16 сентября Швейцария приостановила действие упрощенного порядка выдачи виз для россиян.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, туризм, визовый режим, граница, Финляндия, визы
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