Британия, Франция и Германия поддержали призыв Украины расследовать вопрос об иранских дронах на уровне ООН

Россияне перекрасили БПЛА, произведенные в Иране, в свои цвета и назвали "Герань-2" Фото: Віталій Кличко / Facebook

По данным агентства, в письме, подписанном представителями трех стран в ООН, говорится, что поставки Ираном дронов России, если они будут доказаны, могут расцениваться как нарушение резолюции Совета Безопасности ООН от 2015 года об условиях ядерной сделки с Ираном.

Таким образом, Великобритания, Франция и Германия, известные как группа E3, поддержали предложение Украины провести такое расследование.

Reuters отмечает, что принятие практических мер по результатам расследования остается под вопросом. Россия как постоянный член Совета Безопасности может наложить вето на любые решения на этот счет.

Обстрелы украинской гражданской инфраструктуры, в том числе с применением иранских дронов-камикадзе, стали поводом для созыва экстренного заседания Совбеза ООН 21 октября.

20 октября Совбез ООН тоже рассматривал вопрос использования Россией иранских дронов против гражданского населения и инфраструктуры Украины. Заседание проходило в закрытом режиме. По его итогам США и Великобритания заявили, что закупкой иранских беспилотников РФ нарушает резолюцию Совбеза ООН.