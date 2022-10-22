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Британия, Франция и Германия поддержали призыв Украины расследовать вопрос об иранских дронах на уровне ООН

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Россияне перекрасили БПЛА, произведенные в Иране, в свои цвета и назвали "Герань-2"
Россияне перекрасили БПЛА, произведенные в Иране, в свои цвета и назвали "Герань-2"
Фото: Віталій Кличко / Facebook

Великобритания, Франция и Германия призвали Организацию Объединенных Наций провести расследование использования Россией беспилотников иранского производства для атак по Украине. Об этом 21 октября сообщило Reuters.

По данным  агентства, в письме, подписанном представителями трех стран в ООН, говорится, что поставки Ираном дронов России, если они будут доказаны, могут расцениваться как нарушение резолюции Совета Безопасности ООН от 2015 года об условиях ядерной сделки с Ираном.

Таким образом, Великобритания, Франция и Германия, известные как группа E3, поддержали предложение Украины провести такое расследование.

Reuters отмечает, что принятие практических мер по результатам расследования остается под вопросом. Россия как постоянный член Совета Безопасности может наложить вето на любые решения на этот счет.

Обстрелы украинской гражданской инфраструктуры, в том числе с применением иранских дронов-камикадзе, стали поводом для созыва экстренного заседания Совбеза ООН 21 октября.

20 октября Совбез ООН тоже рассматривал вопрос использования Россией иранских дронов против гражданского населения и инфраструктуры Украины. Заседание проходило в закрытом режиме. По его итогам США и Великобритания заявили, что закупкой иранских беспилотников РФ нарушает резолюцию Совбеза ООН.

Контекст:

Россия применяет в Украине как минимум два вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Британская разведка утверждает, что оккупанты используют иранские дроны-камикадзе в Украине как минимум с августа. Россияне перекрасили БПЛА в свои цвета и назвали "Герань-2".

23 сентября МИД Украины объявил о решении лишить аккредитации посла Ирана и сократить штат посольства Ирана в Киеве в ответ на применение РФ иранских дронов. Тогда официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани заявлял, что решение МИД Украины основано на "неподтвержденных сообщениях" и стало "результатом шумихи" в СМИ "со стороны иностранных сторон". 

Утром 17 октября Россия совершила массированную атаку на столицу дронами-камикадзе, а также атаковала еще ряд областей дронами и ракетами. В столице зафиксированы пять ударов дронами, повреждены энергетические объекты и жилой дом. Известно о пяти погибших, среди жертв – семейная пара, которая ждала ребенка. Мэр Киева показал обломок одного из дронов, которыми россияне атаковали столицу. На дроне видна надпись "Герань-2". Всего, по информации мэра, оккупанты выпустили по Киеву 28 дронов, большую часть которых сбила ПВО.

Канаани после этого продолжил отрицать поставки дронов российской армии.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 18 октября внес на рассмотрение президента Владимира Зеленского предложение разорвать дипломатические отношения с Ираном из-за поставок иранских дронов России.

Он заявил, что Украина готова предоставить доказательства применения иранских БПЛА. "Мы передадим каждому мешок доказательств в виде обломков использованных Россией иранских дронов – пусть изучают. Я думаю, что это следствие завершится очень скоро", – сказал Кулеба. В МВД подчеркивали – украинские защитники "приземляли" целые комплексы этих БПЛА и там четко видно и понятно, "откуда они и какие там комплектующие"Подтверждают использование Россией иранских дронов и в НАТО

За участие в агрессии РФ против Украины ЕС и Великобритания 20 октября ввели санкции против Ирана.

Теги: Германия, Украина, Иран, Франция, Великобритания, беспилотники, расследование, российская агрессия, война России против Украины
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