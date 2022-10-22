Заседание Совбеза ООН. Китай призвал Украину и РФ к переговорам, Индия выразила озабоченность "сообщениями" об атаках на гражданскую инфраструктуру

Представитель Китая на заседании Совбеза ООН по ситуации с обстрелами гражданской инфраструктуры Украины об этих обстрелах не упомянул Фото: ЕРА

Заместитель постпреда КНР при ООН Гэн Шуан говорил о гуманитарной ситуации и подчеркнул, что необходимо чтобы атомные электростанции и другие объекты критической инфраструктуры работали в условиях безопасности, говорил, что скоро зима, и призвал нарастить поставки гуманитарной помощи Украине, однако не упомянул о массированных обстрелах Россией объектов гражданской инфраструктуры в Украине.

"Китай поддерживает выполнение Черноморской зерновой инициативы и продолжение поставок российского продовольствия и удобрений. Мир – это решение гуманитарных проблем. Единственный способ достижения долгосрочного мира и стабильности в Украине и во всем регионе, независимо от того, какими сложными ни представляются нынешние трудности, – дипломатический процесс, переговоры не должны притормаживать. Необходимо продолжать работу по налаживанию диалога. Этот период – восемь месяцев – показал, что санкции и давление, ведущие к изоляции, – это не тот путь который может урегулировать этот кризис", – добавил он.

Скриншот: media.un.org

По мнению Шуана, международное сообщество должно "нацелиться на поощрение мирных переговоров, на поиски политического урегулирования, убеждая стороны возобновить мирные переговоры и продолжая эту работу для скорого мирного урегулирования кризиса.

Позиция Китая по вопросу об Украине "и ясная, и последовательная", заявил представитель страны, отметив, что КНР предоставляла и предоставляет гуманитарную помощь Украине.

"Как ответственная страна Китай и дальше будет играть конструктивную роль в содействии переговорам, чтобы и далее вносить свой позитивный вклад в смягчение гуманитарного кризиса", – добавил он.

Постпред Индии выразил озабоченность ситуацией в Украине. Он, как и представитель Китая, называл войну "конфликтом в Украине", но упомянул в своей речи обстрелы РФ гражданской инфраструктуры.

"Сообщения о нападениях на гражданское население и инфраструктуру в недавние недели вызывают глубокую тревогу", – сказал он и подчеркнул, что гражданская инфраструктура не должна быть объектом ударов.

Он также сказал, что Индия с начала полномасштабного вторжения призывала к прекращению огня и диалогу.

Скриншот: media.un.org

"Призываем обе стороны вернуться на путь дипломатии и диалога. Мы также высказывали свою поддержку всем дипломатическим усилиям завершить конфликт. Считаем, что решение невозможно ценой жизни ни в чем не повинных людей. Наш премьер-министр [Нарендра Моди] говорил с президентами Украины и России и неоднократно подтверждал позицию Индии. Индия готова поддержать все такие усилия, направленные на деэскалацию", – добавил он.