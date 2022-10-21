"РФ даже не пытается скрыть преступления, в которых виновна". Началось заседание Совбеза ООН по вопросу обстрелов украинских городов

Заседание созвали Мексика и Франция, сказал постоянный представитель Мексики в ООН Хуан Рамон де ла Фуенте Рамирес. Он говорил о гуманитарных проблемах в Украине, спровоцированных войной, и отметил, что зима, судя по всему, усугубит ситуацию.

"Поэтому требуются безотлагательные действия. Неизбирательные атаки, которые имели место в последние дни в отношении гражданской инфраструктуры, в том числе с помощью БПЛА, нарушают международное гуманитарное право. Измерение гуманитарного кризиса продолжает нас глубоко тревожить", – сказал он.

По его словам, из-за этого Мексика и Франция созвали заседание Совбеза.

"Восемь месяцев прошло после начала этой агрессии и Россия перешла новую черту. Она обстреливает неизбирательным образом уже 10 города Украины, намеренно решила подавить, ударить по гражданской инфраструктуре. В особенности по энергоинфраструктуре. В Киеве, Сумах, Днепре. Она даже не пытается скрыть преступления, в которых виновна", – добавил постпред Франции при ООН Николя де Ривьер.

Россия нарушает основополагающие принципы устава ООН, подчеркнул он.

"Она тщетно стремится сломить стойкость украинской нации. На нося неизбирательные удары по украинским городам Россия сеет террор", – добавил представитель Франции.

Обстреливая украинскую энергоинфраструктуру РФ хочет спровоцировать нехватку электроэнергии, подчеркнул он и сообщил, что Франция уже мобилизовала средства для помощи Украине в восстановлении инфраструктуры этой зимой.

"Настоятельно призываем Россию выполнять международное гуманитарное право и обеспечить доступ гуманитарных организаций к гражданскому населению на оккупированной территории, а также к военнопленным", – добавил он, подчеркнув, что особо обеспокоен судьбой украинских военных, которых удерживают в РФ.

"Твердо задокументировано, что вооруженные силы РФ применяют иранские беспилотники в Украине, в частности для неизбирательных бомбовых ударов по гражданской инфраструктуре", – добавил де Ривьер.

Предоставление Ираном России вооружения является нарушением резолюции Совбеза ООН №2231, сказал он. Эта резолюция была одобрена Совбезом в 2015 году и запустила механизм постепенного снятия экономических санкций с Ирана в обмен на гарантии, что Тегеран не будет развивать в дальнейшем свой ядерный потенциал.

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Видео: Голос Америки / YouTube