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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина попросила партнеров помочь преодолеть последствия ударов РФ, ожидается поставка 600 единиц энергетического оборудования – МИД

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МИД попросил партнеров Украины о помощи, достигнуты договоренности с шестью странами
МИД попросил партнеров Украины о помощи, достигнуты договоренности с шестью странами
Фото: depositphotos.com

Украина обратилась к международным партнерам с просьбой помочь в преодолении последствий российских атак по объектам инфраструктуры, сообщил сайт Министерства иностранных дел 20 октября.

МИД по поручению президента Украины Владимира Зеленского ведет активную работу с партнерами по поставкам в Украину энергетического оборудования, которое поможет преодолеть последствия террористических ударов РФ по системам жизнеобеспечения, говорится в релизе. 

Украина направила запросы на соответствующую помощь через систему кризисного реагирования НАТО и механизм гражданской защиты ЕС, рассказал глава МИД Дмитрий Кулеба.  

Кроме того, министерство направило запросы на поставку генераторов, их комплектующих и запчастей, а также оборудования для газотранспортной системы в несколько десятков международных и неправительственных организаций, а также частных компаний.

"Президент Зеленский дал дипломатам поручение максимально мобилизовать международных партнеров для преодоления последствий российского ракетного терроризма для нашей энергосистемы. Министерство иностранных дел получило список потребностей МВД, Минэнерго и других органов власти и обратилось к партнерам. Мы уже получили первые положительные ответы о готовности предоставить необходимое оборудование в кратчайшие сроки", – сказал Кулеба. 

Согласно релизу, уже достигнуты договоренности о поставках из Италии, Франции, Литвы, Финляндии, Германии и Польши. На следующей неделе ожидается поступление в Украину "первых из около 600 единиц оборудования". 

"Стабильные поставки помогут обеспечить бесперебойное функционирование украинских домохозяйств, больниц и школ при поражении критической энергетической инфраструктуры или аварийных отключениях электроснабжения", – добавили в МИД.

Контекст:

Последние недели РФ массированно обстреливает Украину. По данным ГСЧС, за период с 7-го по 18 октября РФ нанесла около 190 массированных ударов ракетами, дронами-камикадзе и артиллерией по 16 областям Украины и по Киеву.

19 октября оккупанты атаковали объект энергетической инфраструктуры в Винницкой области. Кроме того, российские войска нанесли ракетный удар по Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области.

Плановые отключения электроэнергии в Украине 20 октября, после ракетных ударов российских оккупантов по энергетической инфраструктуры страны, анонсировали в Офисе президента. Кроме того, замглавы ОПУ Кирилл Тимошенко попросил украинцев ограничить использование электроэнергии с 7.00 до 23.00. По его словам, с 20 октября в городах Украины будет ограничено использование уличного освещения.

Днем 20 октября компания "Укрэнерго" обратилась к жителям Киева, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областей с просьбой срочно снизить потребление электроэнергии.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Германия, НАТО, Польша, Франция, Италия, Литва, энергетика, МИД Украины, Финляндия, электроснабжение, Дмитрий Кулеба, обстрелы, война России против Украины, инфраструктура, энергосистема, ЕС
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