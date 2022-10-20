Украина попросила партнеров помочь преодолеть последствия ударов РФ, ожидается поставка 600 единиц энергетического оборудования – МИД

МИД по поручению президента Украины Владимира Зеленского ведет активную работу с партнерами по поставкам в Украину энергетического оборудования, которое поможет преодолеть последствия террористических ударов РФ по системам жизнеобеспечения, говорится в релизе.
Украина направила запросы на соответствующую помощь через систему кризисного реагирования НАТО и механизм гражданской защиты ЕС, рассказал глава МИД Дмитрий Кулеба.
Кроме того, министерство направило запросы на поставку генераторов, их комплектующих и запчастей, а также оборудования для газотранспортной системы в несколько десятков международных и неправительственных организаций, а также частных компаний.
"Президент Зеленский дал дипломатам поручение максимально мобилизовать международных партнеров для преодоления последствий российского ракетного терроризма для нашей энергосистемы. Министерство иностранных дел получило список потребностей МВД, Минэнерго и других органов власти и обратилось к партнерам. Мы уже получили первые положительные ответы о готовности предоставить необходимое оборудование в кратчайшие сроки", – сказал Кулеба.
Согласно релизу, уже достигнуты договоренности о поставках из Италии, Франции, Литвы, Финляндии, Германии и Польши. На следующей неделе ожидается поступление в Украину "первых из около 600 единиц оборудования".
"Стабильные поставки помогут обеспечить бесперебойное функционирование украинских домохозяйств, больниц и школ при поражении критической энергетической инфраструктуры или аварийных отключениях электроснабжения", – добавили в МИД.
Последние недели РФ массированно обстреливает Украину. По данным ГСЧС, за период с 7-го по 18 октября РФ нанесла около 190 массированных ударов ракетами, дронами-камикадзе и артиллерией по 16 областям Украины и по Киеву.
19 октября оккупанты атаковали объект энергетической инфраструктуры в Винницкой области. Кроме того, российские войска нанесли ракетный удар по Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области.
Плановые отключения электроэнергии в Украине 20 октября, после ракетных ударов российских оккупантов по энергетической инфраструктуры страны, анонсировали в Офисе президента. Кроме того, замглавы ОПУ Кирилл Тимошенко попросил украинцев ограничить использование электроэнергии с 7.00 до 23.00. По его словам, с 20 октября в городах Украины будет ограничено использование уличного освещения.
Днем 20 октября компания "Укрэнерго" обратилась к жителям Киева, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областей с просьбой срочно снизить потребление электроэнергии.