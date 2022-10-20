Украина попросила партнеров помочь преодолеть последствия ударов РФ, ожидается поставка 600 единиц энергетического оборудования – МИД

МИД по поручению президента Украины Владимира Зеленского ведет активную работу с партнерами по поставкам в Украину энергетического оборудования, которое поможет преодолеть последствия террористических ударов РФ по системам жизнеобеспечения, говорится в релизе.

Украина направила запросы на соответствующую помощь через систему кризисного реагирования НАТО и механизм гражданской защиты ЕС, рассказал глава МИД Дмитрий Кулеба.

Кроме того, министерство направило запросы на поставку генераторов, их комплектующих и запчастей, а также оборудования для газотранспортной системы в несколько десятков международных и неправительственных организаций, а также частных компаний.

"Президент Зеленский дал дипломатам поручение максимально мобилизовать международных партнеров для преодоления последствий российского ракетного терроризма для нашей энергосистемы. Министерство иностранных дел получило список потребностей МВД, Минэнерго и других органов власти и обратилось к партнерам. Мы уже получили первые положительные ответы о готовности предоставить необходимое оборудование в кратчайшие сроки", – сказал Кулеба.

Согласно релизу, уже достигнуты договоренности о поставках из Италии, Франции, Литвы, Финляндии, Германии и Польши. На следующей неделе ожидается поступление в Украину "первых из около 600 единиц оборудования".

"Стабильные поставки помогут обеспечить бесперебойное функционирование украинских домохозяйств, больниц и школ при поражении критической энергетической инфраструктуры или аварийных отключениях электроснабжения", – добавили в МИД.