У части жителей Киева и Киевской области уже пропал свет. Опубликованы примерные графики отключений электроэнергии

Компания "ДТЭК Киевские электросети", как сказано на ее сайте, обслуживает более 1,2 млн клиентов, "это практически все жители [Киева] и предприятия". Клиентами "ДТЭК Киевские региональные электросети" являются около 980 тыс. бытовых клиентов и 28 тыс. бизнес-клиентов в Киевской области, сообщила ее пресс-служба.

Жительница Киева Ольга Зелинская написала, что электроэнергию отключили примерно в 23.30.

"Вы хоть бы предупредили. "С 7.00 до 23.00 нужно снизить расход электроэнергии". Снизили, включили стиральную машинку в 23.00… А в 23.30 вы выключили электроэнергию. Теперь вопрос: стирать хоть когда-нибудь теперь можно?" – спросила Зелинская.

В компании ответили, что стабилизационные отключения света "внедряются сразу по команде государственной энергокомпании "Укрэнерго".

"Именно поэтому, к сожалению, возможность предупреждения заранее ограничена", – добавили в "ДТЭК Киевские электросети".

Скриншот: ДТЕК Київські електромережі / Facebook

Предприятие уточнило, что тем, кому уже ограничили подачу электроэнергии, свет включат ориентировочно в 4.00 20 октября.

Скриншот: ДТЕК Київські електромережі / Facebook

В компании рассказали, что "Укрэнерго" ввело отключение электроэнергии в Киеве "во избежание аварий" с 23.24 19 октября.

"Отключение будет длиться для каждого клиента не более четырех часов. Однако они могут повториться для некоторых потребителей в течение суток через восемь часов, если "Укрэнерго" не отменит применение стабилизационных отключений. К примеру, если ваш дом отключался с 8.00 до 12.00, то, если стабилизационное отключение будет продолжаться в течение дня, повторное отключение будет с 20.00 до 24.00", – объяснили в "ДТЭК Киевские электросети".

Компания опубликовала примерный график отключений. В нем улицы, где возможны отключения, поделены на три группы, для каждой из групп в разные дни составлен свой график отключений. К примеру, улица Крещатик внесена и в "группу 2", и в "группу 3". В четверг, 20 октября, в "группе 2" отключения возможны с 12.00 до 16.00, а в "группе 3" – с 16.00 до 20.00.

В "ДТЭК Киевские электросети" объяснили, что если в графике улица повторяется в нескольких очередях, это означает, что отключение будет касаться разных домов на этой улице.

"При этом продолжительность отключения дома будет не более четырех часов", – подчеркнули в компании.

Скриншот: ДТЕК Київські електромережі / Facebook

В Киевской области электроэнергию, в частности, отключили в Ирпене, сообщила жительница города Виктория Саенко.

В "ДТЭК Киевские региональные электросети" рассказали, что в Киевской области отключение каждого клиента будет длиться не более четырех часов, но оно может повториться в течение суток через четыре часа.

"Например, если ваш дом отключался с 10.00 до 14.00, то, если стабилизационное отключение будет продолжаться в течение дня, повторное отключение будет с 18.00 до 22.00 и с 02.00 до 06.00", – объяснили в компании.

Она опубликовала примерный график отключений для жителей Киевской области.

Две компании призвали жителей Киева и Киевской области экономно потреблять электроэнергию – включать энергоемкие приборы поочередно, максимально снизить потребление с 17.00 до 23.00, а бизнес-клиентов – ограничить использование наружного освещения фасадов офисов, ресторанов и торговых центров.