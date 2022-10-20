ГОРДОН
 
 
КИЕВ

У части жителей Киева и Киевской области уже пропал свет. Опубликованы примерные графики отключений электроэнергии

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
У части киевлян свет пропал вечером 19 октября
У части киевлян свет пропал вечером 19 октября
Фото: depositphotos.com

В Киеве и Киевской области в ночь на 20 октября потребителям начали отключать электроэнергию. Об этом сообщили корреспонденты издания "ГОРДОН" и другие жители города и населенных пунктов Киевской области в комментариях под постами компаний "ДТЭК Киевские электросети" и "ДТЭК Киевские региональные электросети" в Facebook.

Компания "ДТЭК Киевские электросети", как сказано на ее сайте, обслуживает более 1,2 млн клиентов, "это практически все жители [Киева] и предприятия". Клиентами "ДТЭК Киевские региональные электросети" являются около 980 тыс. бытовых клиентов и 28 тыс. бизнес-клиентов в Киевской области, сообщила ее пресс-служба. 

Жительница Киева Ольга Зелинская написала, что электроэнергию отключили примерно в 23.30. 

"Вы хоть бы предупредили. "С 7.00 до 23.00 нужно снизить расход электроэнергии". Снизили, включили стиральную машинку в 23.00… А в 23.30 вы выключили электроэнергию. Теперь вопрос: стирать хоть когда-нибудь теперь можно?" – спросила Зелинская. 

В компании ответили, что стабилизационные отключения света "внедряются сразу по команде государственной энергокомпании "Укрэнерго".

"Именно поэтому, к сожалению, возможность предупреждения заранее ограничена", – добавили в "ДТЭК Киевские электросети".

Скриншот: ДТЕК Київські електромережі / Facebook
Скриншот: ДТЕК Київські електромережі / Facebook

Предприятие уточнило, что тем, кому уже ограничили подачу электроэнергии, свет включат ориентировочно в 4.00 20 октября. 

Скриншот: ДТЕК Київські електромережі / Facebook
Скриншот: ДТЕК Київські електромережі / Facebook

В компании рассказали, что "Укрэнерго" ввело отключение электроэнергии в Киеве "во избежание аварий" с 23.24 19 октября.

"Отключение будет длиться для каждого клиента не более четырех часов. Однако они могут повториться для некоторых потребителей в течение суток через восемь часов, если "Укрэнерго" не отменит применение стабилизационных отключений. К примеру, если ваш дом отключался с 8.00 до 12.00, то, если стабилизационное отключение будет продолжаться в течение дня, повторное отключение будет с 20.00 до 24.00", – объяснили в "ДТЭК Киевские электросети".  

https://www.facebook.com/dtekkem/posts/1216324098925506

Компания опубликовала примерный график отключений. В нем улицы, где возможны отключения, поделены на три группы, для каждой из групп в разные дни составлен свой график отключений. К примеру, улица Крещатик внесена и в "группу 2", и в "группу 3". В четверг, 20 октября, в "группе 2" отключения возможны с 12.00 до 16.00, а в "группе 3" – с 16.00 до 20.00.

В "ДТЭК Киевские электросети" объяснили, что если в графике улица повторяется в нескольких очередях, это означает, что отключение будет касаться разных домов на этой улице.

"При этом продолжительность отключения дома будет не более четырех часов", – подчеркнули в компании. 

Скриншот: ДТЕК Київські електромережі / Facebook
Скриншот: ДТЕК Київські електромережі / Facebook

В Киевской области электроэнергию, в частности, отключили в Ирпене, сообщила жительница города Виктория Саенко. 

В "ДТЭК Киевские региональные электросети" рассказали, что в Киевской области отключение каждого клиента будет длиться не более четырех часов, но оно может повториться в течение суток через четыре часа.

"Например, если ваш дом отключался с 10.00 до 14.00, то, если стабилизационное отключение будет продолжаться в течение дня, повторное отключение будет с 18.00 до 22.00 и с 02.00 до 06.00", – объяснили в компании. 

Она опубликовала примерный график отключений для жителей Киевской области. 

https://www.facebook.com/dtekkrem/posts/2480420342108740

Две компании призвали жителей Киева и Киевской области экономно потреблять электроэнергию – включать энергоемкие приборы поочередно, максимально снизить потребление с 17.00 до 23.00, а бизнес-клиентов – ограничить использование наружного освещения фасадов офисов, ресторанов и торговых центров.

Контекст:

Последние недели РФ массированно обстреливает Украину. По данным ГСЧС, за период с 7-го по 18 октября РФ нанесла около 190 массированных ударов ракетами, дронами-камикадзе и артиллерией по 16 областям Украины и по Киеву.

В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, сообщили в Минэнерго 19 октября.

В "Укрэнерго" рассказали, что 20 октября с 7.00 до 22.00 по всей территории Украины могут быть применены меры по ограничению потребления электроэнергии. В компании уточнили, что время отключений электроэнергии в разных регионах Украины будет указано на сайтах операторов распределительных сетей (облэнерго), они будут поочередными и не будут превышать четыре часа. "Причина завтрашних ограничений – дефицит мощности в системе", – объяснили в НЭК.

Замглавы ОПУ Кирилл Тимошенко попросил украинцев ограничить использование электроэнергии с 7.00 до 23.00. По его словам, с 20 октября в городах Украины будет ограничено использование уличного освещения. 

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Россия, Киев, Украина, Укрэнерго, Киевская область, ДТЭК, электроэнергия, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Слово разлука вдруг прозвучало как измена". Бывшая жена мэра Киева Кличко назвала причину их развода
"Слово разлука вдруг прозвучало как измена". Бывшая жена мэра Киева Кличко назвала причину их развода
  "Получаются очень вкусными и пышными". Как быстро приготовить кексы в микроволновке. Рецепт от кулинарного блогера
  "Получаются очень вкусными и пышными". Как быстро приготовить кексы в микроволновке. Рецепт от кулинарного блогера
"Мастер-класс по переобуванию". В сети обсуждают интервью Веры Брежневой, в котором она заявляла, что "не была украинской певицей"
"Мастер-класс по переобуванию". В сети обсуждают интервью Веры Брежневой, в котором она заявляла, что "не была украинской певицей"
"Какая шикарная", "Одинокая девушка". 57-летняя Херли снялась в декольтированном наряде
"Какая шикарная", "Одинокая девушка". 57-летняя Херли снялась в декольтированном наряде
В сети обратили внимание на иллюстрации в кабинете Залужного, которые жена командира полка "Азов" Прокопенко посвятила своему мужу. Фото
В сети обратили внимание на иллюстрации в кабинете Залужного, которые жена командира полка "Азов" Прокопенко посвятила своему мужу. Фото
Воздушные силы Украины передали оккупантам "привет", показав фото облака на украинском небе в виде поднятого вверх среднего пальца
Воздушные силы Украины передали оккупантам "привет", показав фото облака на украинском небе в виде поднятого вверх среднего пальца
Пианист Хмара показал всех своих детей на одном фото
Пианист Хмара показал всех своих детей на одном фото
"Чума болотная". В сети обсуждают новое видео Ани Лорак
"Чума болотная". В сети обсуждают новое видео Ани Лорак
  Потап презентовал свой "Шлях додому"
  Потап презентовал свой "Шлях додому"
На концерте Бобула в Черновцах нацгвардеец сделал предложение своей возлюбленной. Фото
На концерте Бобула в Черновцах нацгвардеец сделал предложение своей возлюбленной. Фото
"Мы отомстим за каждую смерть". Осадчая призвала украинцев держаться и ждать хороших новостей от ВСУ
"Мы отомстим за каждую смерть". Осадчая призвала украинцев держаться и ждать хороших новостей от ВСУ
"Рубли и Путин стали дороже мамы и папы". Российский актер родом из Украины заявил, что не понимает, почему родители считают его предателем
"Рубли и Путин стали дороже мамы и папы". Российский актер родом из Украины заявил, что не понимает, почему родители считают его предателем
Иракли Макацария рассказал о пользе плавания
Иракли Макацария рассказал о пользе плавания
"Надеюсь, вернусь к нормальной жизни". 27-летняя Grosu перенесла операцию, которая длилась три с половиной часа
"Надеюсь, вернусь к нормальной жизни". 27-летняя Grosu перенесла операцию, которая длилась три с половиной часа
"Навестила Бореньку". Кристина Орбакайте пришла к Моисееву на кладбище
"Навестила Бореньку". Кристина Орбакайте пришла к Моисееву на кладбище
"Я заработала за 15 лет ртом, чтобы мои дети сейчас не слышали сирен". Каминская оправдалась за выезд из Украины
"Я заработала за 15 лет ртом, чтобы мои дети сейчас не слышали сирен". Каминская оправдалась за выезд из Украины
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Это приговор. Нам всем". Пропагандистка Симоньян пожаловалась, что в РФ отказываются публиковать ее книгу с буквой Z на обложке (409501)
2
Панин высказался о Путине и русских после очередного обстрела Киева (203539)
3
35-летняя жена 47-летнего Арестовича показала, как выглядела до знакомства с ним (190926)
4
"Прекрасная украиночка". 38-летняя жена 62-летнего Тигипко похвасталась новой фотосессией на улицах Киева (120473)
5
"То, что стесняются озвучить Дугин и Путин, доверили озвучить дурачку". Невзоров высказался о коллаборанте Стремоусове (105095)
6
Королевский дворецкий рассказал, как себя ведет Кейт Миддлтон за закрытыми дверями (82776)
7
"Оставляю имя Натальи Кличко в истории". Экс-супруга мэра Киева заявила, что после развода отказалась от его фамилии (77691)
8
"Нельзя умалишенных принимать всерьез". Актер из РФ Смольянинов отреагировал на обвинения в "дискредитации" российской армии (69682)
 
 
 
 