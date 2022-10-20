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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия провоцирует новую волну миграции украинцев в страны Евросоюза – Зеленский

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Зеленский объяснил, как можно ответить на удары оккупантов
Зеленский объяснил, как можно ответить на удары оккупантов
Фото: president.gov.ua

Террористические атаки России на энергосистему Украины призваны вызвать новую волну выезда украинцев за границу. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил 20 октября в видеообращении к Европейскому совету, запись опубликована на YouTube-странице Офиса президента.

"Россия провоцирует новую волну миграции украинцев в страны ЕС. Российский террор против наших энергообъектов направлен на то, чтобы создать Украине как можно больше проблем с электричеством и теплом этой осенью и зимой и чтобы больше украинцев поехало в ваши страны", – сказал Зеленский.

Президент Украины отметил, что "государство-террорист уже ухудшило социальные условия" в странах Евросоюза, "но хочет усугубить еще, провоцируя волну переселения".

"На это нужно немедленно отвечать", – заявил Зеленский.

Он считает, что ответом на такие действия России могли бы стать санкции и укрепление украинской противоракетной и противовоздушной обороны.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

С 10-го по 20 октября российские войска нанесли около 300 ударов из разных видов оружия по украинским энергетическим объектам, сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Контекст:

Последние недели РФ массированно обстреливает Украину. По данным ГСЧС, за период с 7-го по 18 октября РФ нанесла около 190 массированных ударов ракетами, дронами-камикадзе и артиллерией по 16 областям Украины и по Киеву.

В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, сообщили в Минэнерго 19 октября.

18 октября Зеленский призывал украинцев экономить электроэнергию в часы пиковых нагрузок на энергосистему – с 17.00 до 23.00.

19 октября оккупанты атаковали объект энергетической инфраструктуры в Винницкой области. Кроме того, российские войска нанесли ракетный удар по Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области.

Плановые отключения электроэнергии в Украине 20 октября, после ракетных ударов российских оккупантов по энергетической инфраструктуры страны, анонсировали в Офисе президента.

Кроме того, замглавы ОПУ Кирилл Тимошенко попросил украинцев ограничить использование электроэнергии с 7.00 до 23.00. По его словам, с 20 октября в городах Украины будет ограничено использование уличного освещения.

Днем 20 октября компания "Укрэнерго" обратилась к жителям Киева, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областей с просьбой срочно снизить потребление электроэнергии.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: миграция, санкции, война, энергетика, электричество, террористы, ПВО, электроэнергия, Владимир Зеленский, обстрелы, украинцы, война России против Украины, Евросоюз, энергосистема
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