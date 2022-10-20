Россия провоцирует новую волну миграции украинцев в страны Евросоюза – Зеленский

Зеленский объяснил, как можно ответить на удары оккупантов Фото: president.gov.ua

"Россия провоцирует новую волну миграции украинцев в страны ЕС. Российский террор против наших энергообъектов направлен на то, чтобы создать Украине как можно больше проблем с электричеством и теплом этой осенью и зимой и чтобы больше украинцев поехало в ваши страны", – сказал Зеленский.

Президент Украины отметил, что "государство-террорист уже ухудшило социальные условия" в странах Евросоюза, "но хочет усугубить еще, провоцируя волну переселения".

"На это нужно немедленно отвечать", – заявил Зеленский.

Он считает, что ответом на такие действия России могли бы стать санкции и укрепление украинской противоракетной и противовоздушной обороны.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

С 10-го по 20 октября российские войска нанесли около 300 ударов из разных видов оружия по украинским энергетическим объектам, сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко.