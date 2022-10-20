Россия провоцирует новую волну миграции украинцев в страны Евросоюза – Зеленский

"Россия провоцирует новую волну миграции украинцев в страны ЕС. Российский террор против наших энергообъектов направлен на то, чтобы создать Украине как можно больше проблем с электричеством и теплом этой осенью и зимой и чтобы больше украинцев поехало в ваши страны", – сказал Зеленский.
Президент Украины отметил, что "государство-террорист уже ухудшило социальные условия" в странах Евросоюза, "но хочет усугубить еще, провоцируя волну переселения".
"На это нужно немедленно отвечать", – заявил Зеленский.
Он считает, что ответом на такие действия России могли бы стать санкции и укрепление украинской противоракетной и противовоздушной обороны.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С 10-го по 20 октября российские войска нанесли около 300 ударов из разных видов оружия по украинским энергетическим объектам, сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко.
Последние недели РФ массированно обстреливает Украину. По данным ГСЧС, за период с 7-го по 18 октября РФ нанесла около 190 массированных ударов ракетами, дронами-камикадзе и артиллерией по 16 областям Украины и по Киеву.
В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, сообщили в Минэнерго 19 октября.
18 октября Зеленский призывал украинцев экономить электроэнергию в часы пиковых нагрузок на энергосистему – с 17.00 до 23.00.
19 октября оккупанты атаковали объект энергетической инфраструктуры в Винницкой области. Кроме того, российские войска нанесли ракетный удар по Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области.
Плановые отключения электроэнергии в Украине 20 октября, после ракетных ударов российских оккупантов по энергетической инфраструктуры страны, анонсировали в Офисе президента.
Кроме того, замглавы ОПУ Кирилл Тимошенко попросил украинцев ограничить использование электроэнергии с 7.00 до 23.00. По его словам, с 20 октября в городах Украины будет ограничено использование уличного освещения.
Днем 20 октября компания "Укрэнерго" обратилась к жителям Киева, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областей с просьбой срочно снизить потребление электроэнергии.