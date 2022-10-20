Президент ФРГ работает над поставкой ракет для систем ПВО Украины – Зеленский

Зеленский сообщил, что в ходе разговора со Штайнмайером обсудил вопрос ПВО для Украины Фото: president.gov.ua

Об этом 20 октября в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Швейцарии Иньяцио Кассисом сказал глава Украинского государства Владимир Зеленский. Мероприятие транслировалось в YouTube Офиса президента Украины.

По словам Кассиса, его визит в Украину планировался вместе со Штайнмайером, но президенту ФРГ рекомендовали воздержаться от поездки.

В то же время сегодня Зеленский провел разговор со Штайнмайером и анонсировал визит президента ФРГ в Киев.

"Обсудили сегодня вопросы приоритета для наших людей – это противовоздушная оборона. Он [Штайнмайер] сделает все, чтобы приблизить поставку соответствующих ракет для тех систем, которые мы уже имеем от наших немецких партнеров. Он над этим также работает, и я ему благодарен за это. Будем ждать, когда он сможет приехать", – сказал Зеленский на пресс-конференции.

11 октября министр обороны Украины Алексей Резников объявил о доставке в Украину первой немецкой системы ПВО IRIS-T. 14 октября спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщал, что IRIS-T уже работает в ВСУ на южном направлении. Известно, что всего Украина получит четыре такие системы.