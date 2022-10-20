Зеленский поговорил со Штайнмайером и анонсировал визит президента ФРГ в Украину

Об этом глава государства сообщил в Twitter.

"Провел предметный и продуктивный разговор с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером. Поблагодарил Германию за первую систему ПВО IRIS. Мы должны развернуть воздушный щит над Украиной немедленно! Германия также поможет преодолеть последствия ракетного террора РФ. Готовим визит президента ФРГ в Украину", – написал Зеленский.

Провів предметну й продуктивну розмову з Президентом * Франком-Вальтером Штайнмаєром. Подякував Німеччині за першу систему ППО #IRIS . Маємо розгорнути повітряний щит над * негайно! * також допоможе подолати наслідки ракетного терору РФ. Готуємо візит Президента * до * .

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Штайнмайер еще ни разу не посещал Киев. В апреле сообщалось, что президент ФРГ собирался посетить Украину, однако киевские власти сочли его визит нежелательным из-за "тесных связей" с Россией в последние годы.

5 мая Зеленский и Штайнмайер провели телефонный разговор, по итогам которого, заявляли в офисе немецкого президента, "разногласия остались в прошлом".

19 октября накануне немецкое издание Bild сообщило, что Штайнмайер якобы отменил запланированный на 20 октября визит в Украину по "соображениям безопасности".

20 октября телефонный разговор Зеленского и Штайнмайера анонсировал посол Украины в Германии Алексей Макеев. Он также отметил, что визит Штайнмайера в Украину находится на стадии планирования.