Штайнмайер отменил запланированный визит в Украину – СМИ

По данным издания, канцелярия Штайнмайера объяснила отмену визита "соображениями безопасности".
Журналисты пишут, что министерство иностранных дел, министерство внутренних дел и органы безопасности Германии рекомендовали Штайнмайеру не ехать в Киев. Однако в ближайшее время визит должен состояться.
Визит в украинскую столицу согласовывался несколько недель. По информации СМИ, его отмена "в Киеве вызвала раздражение".
"Пока федеральный президент отменяет свой визит, есть много иностранных дипломатов и гостей, которые хотят продемонстрировать свое присутствие в столице прямо сейчас", – заявил в комментарии Bild представитель украинского правительства.
Штайнмайер 4 октября встречался с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Они обсуждали, среди прочего, поставки вооружения в Украину, и президент ФРГ заверил в поддержке Украины со стороны Германии.