Штайнмайер отменил запланированный визит в Украину – СМИ

По данным издания, канцелярия Штайнмайера объяснила отмену визита "соображениями безопасности".

Журналисты пишут, что министерство иностранных дел, министерство внутренних дел и органы безопасности Германии рекомендовали Штайнмайеру не ехать в Киев. Однако в ближайшее время визит должен состояться.

Визит в украинскую столицу согласовывался несколько недель. По информации СМИ, его отмена "в Киеве вызвала раздражение".

"Пока федеральный президент отменяет свой визит, есть много иностранных дипломатов и гостей, которые хотят продемонстрировать свое присутствие в столице прямо сейчас", – заявил в комментарии Bild представитель украинского правительства.