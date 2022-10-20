Зеленский и Штайнмайер проведут телефонный разговор. Посол сообщил, что визит президента ФРГ в Украину может состояться

Он также отметил, что визит Штайнмайера в Украину находится на стадии планирования.

"Мы находимся в тесном и конфиденциальном планировании визита федерального президента в Украину, который важен для обеих сторон", – написал Макеев.

С аналогичным заявлением выступила и пресс-секретарь президента Германии Керстин Гаммелин.

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Штайнмайер еще ни разу не посещал Киев. В апреле сообщалось, что президент ФРГ собирался посетить Украину, однако киевские власти сочли его визит нежелательным из-за "тесных связей" с Россией в последние годы.

5 мая Зеленский и Штайнмайер провели телефонный разговор, по итогам которого, заявляли в офисе немецкого президента, "разногласия остались в прошлом".

19 октября накануне немецкое издание Bild сообщило, что Штайнмайер якобы отменил запланированный на 20 октября визит в Украину по "соображениям безопасности".