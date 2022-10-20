Зеленский и Штайнмайер проведут телефонный разговор. Посол сообщил, что визит президента ФРГ в Украину может состояться

Он также отметил, что визит Штайнмайера в Украину находится на стадии планирования.
"Мы находимся в тесном и конфиденциальном планировании визита федерального президента в Украину, который важен для обеих сторон", – написал Макеев.
Wir sind in engen und vertraulichen Planungen eines Besuches des Bundespräsidenten in der Ukraine, der beiden Seiten wichtig ist. Morgen sind unsere beiden Präsidenten zum Telefonieren verabredet.@BPrSprecherin— Oleksii Makeiev * (@Makeiev) October 19, 2022
С аналогичным заявлением выступила и пресс-секретарь президента Германии Керстин Гаммелин.
Wir sind in engen und vertraulichen Planungen eines Besuches des Bundespräsidenten in der Ukraine, der beiden Seiten wichtig ist. Morgen sind unsere beiden Präsidenten zum Telefonieren verabredet. @Makeiev— Cerstin Gammelin (@BPrSprecherin) October 19, 2022
С начала полномасштабного вторжения России в Украину Штайнмайер еще ни разу не посещал Киев. В апреле сообщалось, что президент ФРГ собирался посетить Украину, однако киевские власти сочли его визит нежелательным из-за "тесных связей" с Россией в последние годы.
5 мая Зеленский и Штайнмайер провели телефонный разговор, по итогам которого, заявляли в офисе немецкого президента, "разногласия остались в прошлом".
19 октября накануне немецкое издание Bild сообщило, что Штайнмайер якобы отменил запланированный на 20 октября визит в Украину по "соображениям безопасности".