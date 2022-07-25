Европа должна сохранять единую позицию по поводу войны России в Украине – Штайнмайер

Он призвал страны Европейского союза занять "единую позицию" в отношении войны Российской Федерации против Украины, отметив, что речь идет не только о территориях Украины, а "об общей основе европейских ценностей и системы мира в двойном смысле". Он подчеркнул, что защита этих ценностей означает готовность "принять серьезные неудобства".
Поэтому, по словам президента Германии, вся Европа ежедневно задает себе вопрос, готова ли она к этому.
В то же время Штайнмайер подчеркнул, что нельзя допустить "разрушения единства ЕС".
24 февраля РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. В апреле ВСУ изгнали оккупантов из северных областей Украины. Сейчас под временной оккупацией РФ, кроме захваченных в 2014 году территорий, находятся части Николаевской, Херсонской, Запорожской и Харьковской областей.
Действия России осуждают большинство стран мира и влиятельных международных организаций. Страны Европейского союза ввели несколько пакетов санкций против РФ (последний, седьмой, был утвержден 21 июля), но в то же время сами столкнулись с продовольственным и энергетическим кризисом. Большинство стран начали сокращать потребление электроэнергии и разработали планы экономии газа в ожидании "сложной зимы".