Президент Швейцарии сообщил, что его визит в Киев планировался вместе со Штайнмайером, но президенту ФРГ рекомендовали воздержаться от поездки

Об этом 20 октября в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил Кассис. Мероприятие транслировалось в YouTube Офиса президента Украины.

"Я также говорил вчера с господином президентом Штайнмайером. Мы говорили о том, можем ли мы приехать вместе, но просто стоит принять тот факт, что мы – две разные страны – и географически, и экономически, и политически. Соответствующие службы Германии пришли к выводу, что он не может приехать. Это их решение. Он очень хотел приехать, и мы хотели бы поработать вместе над всеми этими темами, о которых мы говорили с господином президентом Зеленским", – рассказал Кассис.

По его словам, Штайнмайеру рекомендовали воздержаться от поездки в данный момент.

"Он мне сказал, что он хочет приехать [в Киев] как можно скорее. Если даже его сегодня нет, то я знаю, что он приедет или на следующей неделе, или через месяц. Но я точно знаю, что он очень хочет приехать в Украину", – отметил Кассис.

Президент Швейцарии прибыл в Киев с официальным визитом 20 октября, через год после его последнего визита. "Цель – получить представление о военной ситуации, гуманитарной ситуации и подготовительной работе по восстановлению страны", – подчеркнул он.

Кассис в ходе визита посетил Иванков и Бородянку, а позже провел встречу с Зеленским.