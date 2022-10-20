"Несмотря на опасность, вы здесь". Зеленский в Киеве встретился в президентом Швейцарии

Визит Кассиса "свидетельствует о невозможности сохранять нейтралитет во времена вызовов безопасности всему нашему континенту и человечности", подчеркнул Зеленский.
"Главная тема наших переговоров – дальнейшее взаимодействие в ответ на террор России", – написал он и поблагодарил Швейцарию за осуждение попытки РФ аннексировать часть Украины и введение санкций против РФ.
В ролике, который опубликовал президент, он говорит, что рад встрече.
"Хочу поблагодарить ваше государство за неравнодушие. Сегодняшним приездом вы это подчеркнули. Несмотря на ракетные удары РФ, удары иранскими дронами Shahed по нашей инфраструктуре – по гражданской инфраструктуре, по нашим людям и по инфраструктуре энергетического комплекса (мы об этом будем говорить детально) – несмотря на все эти опасные вещи вы со своей командой здесь. И я лично, и моя команда, и наше общество – мы высоко ценим это", – заявил президент Украины.
Кассис в Twitter отметил, что во время встречи с Зеленским выразил поддержку народу Украины.
"Мы говорили о гуманитарных потребностях и помощи Швейцарии для Украины на двустороннем и многостороннем уровне", – сообщил он.
During my meeting with President @ZelenskyyUa, I expressed my support for the * people. We talked about humanitarian needs & Swiss assistance for #Ukraine on a bilateral & multilateral level— Ignazio Cassis (@ignaziocassis) October 20, 2022
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После начала полномасштабного вторжения России в Украину Швейцария, которая обычно придерживалась нейтральной позиции, присоединилась к введенным против РФ санкциям (в частности, против президента Владимира Путина). Нейтралитет не мешает "называть вещи своими именами", заявил 28 февраля Кассис.
12 октября Швейцария добавила в санкционный список более 30 физических и юридических лиц из России. Теперь ее список соответствует списку Европейского союза.
Кассис сообщил о прибытии в Киев утром 20 октября. Это первый его визит в Украину с начала вторжения РФ (предыдущий раз он приезжал в Украину в октябре 2021-го, когда был главой МИД страны).