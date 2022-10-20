"Несмотря на опасность, вы здесь". Зеленский в Киеве встретился в президентом Швейцарии

Визит Кассиса "свидетельствует о невозможности сохранять нейтралитет во времена вызовов безопасности всему нашему континенту и человечности", подчеркнул Зеленский.

"Главная тема наших переговоров – дальнейшее взаимодействие в ответ на террор России", – написал он и поблагодарил Швейцарию за осуждение попытки РФ аннексировать часть Украины и введение санкций против РФ.

В ролике, который опубликовал президент, он говорит, что рад встрече.

"Хочу поблагодарить ваше государство за неравнодушие. Сегодняшним приездом вы это подчеркнули. Несмотря на ракетные удары РФ, удары иранскими дронами Shahed по нашей инфраструктуре – по гражданской инфраструктуре, по нашим людям и по инфраструктуре энергетического комплекса (мы об этом будем говорить детально) – несмотря на все эти опасные вещи вы со своей командой здесь. И я лично, и моя команда, и наше общество – мы высоко ценим это", – заявил президент Украины.

Кассис в Twitter отметил, что во время встречи с Зеленским выразил поддержку народу Украины.

"Мы говорили о гуманитарных потребностях и помощи Швейцарии для Украины на двустороннем и многостороннем уровне", – сообщил он.