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Швейцария ввела дополнительные санкции против России

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Против РФ продолжают вводить санкции
Против РФ продолжают вводить санкции
Фото: EPA

Швейцария добавила в санкционный список более 30 физических и юридических лиц из России. Теперь ее список соответствует списку Европейского союза. Об этом говорится в заявлении Федерального совета Швейцарии 12 октября.

"Еще 30 человек подпадают под финансовые санкции и запрет на въезд, а еще семь организаций подпадают под экономические санкции. Дополнительные списки нацелены преимущественно на тех, кто причастен к так называемым референдумам, организованным Россией в украинских регионах в конце сентября. Теперь их активы в Швейцарии должны быть заморожены", – говорится в сообщении.

Федеральный департамент по вопросам экономики, образования и исследований (EAER) внес изменения в документ, который накладывал ограничения в отношении оккупированных Россией территорий Донецкой и Луганской областей Украины. Теперь ограничения распространяются на территории Запорожской и Херсонской областей, не подконтрольные украинскому правительству. Изменения вступают в силу 12 октября в 18.00.

Также EAER проинформировал Федеральный совет о других элементах восьмого пакета санкций ЕС, который был принят 6 октября. Федеральный совет примет решение о принятии этих новых мер.

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Швейцария присоединилась к введенным против РФ санкциям.

Депутат парламента Швейцарии Николас Вальдер 19 сентября заявил, что Швейцария может поддерживать только те санкции, которые принимают ООН, ОБСЕ или наши ближайшие партнеры по ЕС.

С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России: люди "голосовали" под присмотром вооруженных лиц, в том числе на улицах и в палатках на рынках.

29 сентября президент России Владимир Путин подписал указы о признании "государственного суверенитета и независимости" Запорожской и Херсонской областей Украины. 30 сентября Путин в Кремле подписал "договоры" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

30 сентября президент Украины Владимир Зеленский призвал Швейцарию заморозить российские активы.

Теги: Россия, санкции, референдум, Швейцария, оккупация, российская агрессия, война России против Украины
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