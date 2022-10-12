Швейцария ввела дополнительные санкции против России

"Еще 30 человек подпадают под финансовые санкции и запрет на въезд, а еще семь организаций подпадают под экономические санкции. Дополнительные списки нацелены преимущественно на тех, кто причастен к так называемым референдумам, организованным Россией в украинских регионах в конце сентября. Теперь их активы в Швейцарии должны быть заморожены", – говорится в сообщении.
Федеральный департамент по вопросам экономики, образования и исследований (EAER) внес изменения в документ, который накладывал ограничения в отношении оккупированных Россией территорий Донецкой и Луганской областей Украины. Теперь ограничения распространяются на территории Запорожской и Херсонской областей, не подконтрольные украинскому правительству. Изменения вступают в силу 12 октября в 18.00.
Также EAER проинформировал Федеральный совет о других элементах восьмого пакета санкций ЕС, который был принят 6 октября. Федеральный совет примет решение о принятии этих новых мер.
После начала полномасштабного вторжения России в Украину Швейцария присоединилась к введенным против РФ санкциям.
Депутат парламента Швейцарии Николас Вальдер 19 сентября заявил, что Швейцария может поддерживать только те санкции, которые принимают ООН, ОБСЕ или наши ближайшие партнеры по ЕС.
С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России: люди "голосовали" под присмотром вооруженных лиц, в том числе на улицах и в палатках на рынках.
29 сентября президент России Владимир Путин подписал указы о признании "государственного суверенитета и независимости" Запорожской и Херсонской областей Украины. 30 сентября Путин в Кремле подписал "договоры" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.
30 сентября президент Украины Владимир Зеленский призвал Швейцарию заморозить российские активы.