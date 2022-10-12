Швейцария ввела дополнительные санкции против России

"Еще 30 человек подпадают под финансовые санкции и запрет на въезд, а еще семь организаций подпадают под экономические санкции. Дополнительные списки нацелены преимущественно на тех, кто причастен к так называемым референдумам, организованным Россией в украинских регионах в конце сентября. Теперь их активы в Швейцарии должны быть заморожены", – говорится в сообщении.

Федеральный департамент по вопросам экономики, образования и исследований (EAER) внес изменения в документ, который накладывал ограничения в отношении оккупированных Россией территорий Донецкой и Луганской областей Украины. Теперь ограничения распространяются на территории Запорожской и Херсонской областей, не подконтрольные украинскому правительству. Изменения вступают в силу 12 октября в 18.00.

Также EAER проинформировал Федеральный совет о других элементах восьмого пакета санкций ЕС, который был принят 6 октября. Федеральный совет примет решение о принятии этих новых мер.