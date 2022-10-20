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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Президент Швейцарии приехал в Киев

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Иньяцио Кассис (справа на фото) вернулся в Украину через год после своего последнего визита
Иньяцио Кассис (справа на фото) вернулся в Украину через год после своего последнего визита
Фото: Ignazio Cassis / Twitter

Президент Швейцарии Иньяцио Кассис прибыл с официальным визитом в Киев. Об этом он 20 октября написал в Twitter.

"Вернулся в Украину через год после моего последнего визита. Цель  получить представление о военной ситуации, гуманитарной ситуации и подготовительной работе по восстановлению страны",  заявил он.

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Швейцария присоединилась к введенным против РФ санкциям. Депутат парламента Швейцарии Николас Вальдер 19 сентября заявил, что Швейцария может поддерживать только те санкции, которые принимают ООН, ОБСЕ или наши ближайшие партнеры по ЕС.

30 сентября президент Украины Владимир Зеленский призвал Швейцарию заморозить российские активы.

12 октября Швейцария добавила в санкционный список более 30 физических и юридических лиц из России. Теперь ее список соответствует списку Европейского союза.

Теги: Киев, Украина, война, Швейцария, война России против Украины, президент, восстановление
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