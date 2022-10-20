Президент Швейцарии посетил освобожденные от оккупантов Иванков и Бородянку

Об этом Кассис сообщил в Twitter.
"В ужасе от военной агрессии против гражданской инфраструктуры и тронут стойкостью Украины и ее граждан в Бородянке и Иванкове. Швейцарская гуманитарная помощь и поддержка реконструкции необходимы, чтобы пережить зиму и не только", – написал Кассис.
Appalled by the #war of aggression against civilian infrastructure and moved by the #resilience of Ukraine * and its citizens in #Borodyanka & #Ivankiv. * humanitarian aid and reconstruction #support are needed to overcome winter and beyond. pic.twitter.com/RD8jsdMlLA— Ignazio Cassis (@ignaziocassis) October 20, 2022
В посольстве Швейцарии в Киеве отметили в Facebook, что страна поддерживает проекты по восстановлению Бородянки.
Кассис также посетил проект по восстановлению в селе Сукачи Иванковской общины, который финансирует Швейцария, указывается в Facebook диппредставительства.
В частности, в Сукачах строятся деревянные модульные дома для временного проживания семей, потерявших свое жилье в результате боевых действий.
Кассис прибыл в Киев с официальным визитом 20 октября, через год после его последнего визита. "Цель – получить представление о военной ситуации, гуманитарной ситуации и подготовительной работе по восстановлению страны", – отметил он.