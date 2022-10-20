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Президент Швейцарии посетил освобожденные от оккупантов Иванков и Бородянку

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Кассис (справа) прибыл в Украину с официальным визитом 20 октября
Кассис (справа) прибыл в Украину с официальным визитом 20 октября
Фото: Embassy of Switzerland in Ukraine / Посольство Швейцарії в Україні / Facebook

Президент Швейцарии Иньяцио Кассис в ходе рабочего визита в Украину 20 октября посетил освобожденные в апреле от российских оккупантов Бородянку и Иванков Киевской области.

Об этом Кассис сообщил в Twitter.

"В ужасе от военной агрессии против гражданской инфраструктуры и тронут стойкостью Украины и ее граждан в Бородянке и Иванкове. Швейцарская гуманитарная помощь и поддержка реконструкции необходимы, чтобы пережить зиму и не только", – написал Кассис.

В посольстве Швейцарии в Киеве отметили в Facebook, что страна поддерживает проекты по восстановлению Бородянки.

https://www.facebook.com/SwissEmbassyKyiv/posts/pfbid0XAoKf9YsWafsQF6NgU6veAAPYKuhxLM1Ak5XHvG1dzCwCdY5xghxgLawDVSzF9Vjl

Кассис также посетил проект по восстановлению в селе Сукачи Иванковской общины, который финансирует Швейцария, указывается в Facebook диппредставительства.

В частности, в Сукачах строятся деревянные модульные дома для временного проживания семей, потерявших свое жилье в результате боевых действий.

https://www.facebook.com/SwissEmbassyKyiv/posts/pfbid038GNAHT9yxgZPx9vANZG5jJdoWZSf7cZae6viJsoskKAwpPVuB5XnnrRuDdFJV68ul

Контекст:

Кассис прибыл в Киев с официальным визитом 20 октября, через год после его последнего визита. "Цель – получить представление о военной ситуации, гуманитарной ситуации и подготовительной работе по восстановлению страны", – отметил он.

Теги: Россия, Украина, посольство, Швейцария, Киевская область, агрессия, гуманитарная помощь, жилье, война России против Украины, президент, визит, инфраструктура, Бородянка, восстановление, Иньяцио Кассис
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