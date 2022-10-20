Президент Швейцарии посетил освобожденные от оккупантов Иванков и Бородянку

Кассис (справа) прибыл в Украину с официальным визитом 20 октября Фото: Embassy of Switzerland in Ukraine / Посольство Швейцарії в Україні / Facebook

Об этом Кассис сообщил в Twitter.

"В ужасе от военной агрессии против гражданской инфраструктуры и тронут стойкостью Украины и ее граждан в Бородянке и Иванкове. Швейцарская гуманитарная помощь и поддержка реконструкции необходимы, чтобы пережить зиму и не только", – написал Кассис.

Appalled by the #war of aggression against civilian infrastructure and moved by the #resilience of Ukraine * and its citizens in #Borodyanka & #Ivankiv. * humanitarian aid and reconstruction #support are needed to overcome winter and beyond. pic.twitter.com/RD8jsdMlLA — Ignazio Cassis (@ignaziocassis) October 20, 2022

В посольстве Швейцарии в Киеве отметили в Facebook, что страна поддерживает проекты по восстановлению Бородянки.

Кассис также посетил проект по восстановлению в селе Сукачи Иванковской общины, который финансирует Швейцария, указывается в Facebook диппредставительства.

В частности, в Сукачах строятся деревянные модульные дома для временного проживания семей, потерявших свое жилье в результате боевых действий.