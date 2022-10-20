Зеленский обсудил со Штайнмайером всестороннюю поддержку Украины со стороны Германии – Офис президента Украины

Зеленский "подробно проинформировал собеседника о ситуации на фронте" и рассказал о "воздушном терроре со стороны России и целенаправленном разрушении государством-террористом энергетической инфраструктуры Украины баллистическими и крылатыми ракетами, а также иранскими дронами-камикадзе".
"Цель этих действий одна – уничтожить критическую инфраструктуру Украины, прежде всего энергетическую, перед зимой. Уничтожить свободу нашего народа. Это то, о чем мы предупреждали наших партнеров", – сказал президент Украины.
Он подчеркнул, что предоставленная Германией Украине система противовоздушной обороны IRIS-T "уже доказала свою высокую эффективность", и выразил надежду на получение дополнительных систем такого образца.
"Речь шла также о немецкой бронетехнике, артиллерийских системах и других элементах оборонной помощи ФРГ, необходимых для освобождения украинских земель. Собеседники отметили важность продолжения всесторонней поддержки Украины со стороны Германии, материально-технической помощи нашим силам обороны, а также готовность безотлагательно помочь в преодолении острых гуманитарных последствий российского ракетного террора, в частности в восстановлении электро-, водоснабжения и отопления", – отметили в ОП.
В пресс-службе президента Украины рассказали, что "отдельно лидеры обсудили движение Украины в ЕС, а также украинско-немецкое взаимодействие в рамках ООН". Кроме того, говорили о подготовке "ожидаемого визита" Штайнмайера в Украину.
"Были положительно оценены важные результаты взаимодействия в формате первых леди Украины и Германии Елены Зеленской и Эльке Бюденбендер. Это, в частности, лечение в ФРГ онкобольных детей из Украины и запуск совместного проекта Better Times Stories на Франкфуртской книжной ярмарке", – объяснили в ОП.
Германия с начала российской агрессии против Украины в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощь, помогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.
Германия поставляет Украине зенитные самоходные установки, бронетранспортеры, переносные зенитно-ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня, самоходные артиллерийские установки, боеприпасы и другое вооружение. С 1 января до 26 сентября Германия передала вооружения на более чем €740 млн.
При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц отказался давать танки Leopard, которые просит Украина.
11 октября министр обороны Украины Алексей Резников объявил о доставке в Украину первой немецкой системы ПВО IRIS-T. 14 октября спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщал, что IRIS-T уже работает в ВСУ на южном направлении. Известно, что всего Украина получит четыре такие системы.
12 октября в Германия анонсировала передачу Украине в ближайшие несколько недель больше гаубиц PzH2000 и реактивных систем залпового огня MARS II.