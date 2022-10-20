Зеленский обсудил со Штайнмайером всестороннюю поддержку Украины со стороны Германии – Офис президента Украины

Зеленский отметил, что предупреждал Запад о терроре со стороны России Фото: president.gov.ua

Зеленский "подробно проинформировал собеседника о ситуации на фронте" и рассказал о "воздушном терроре со стороны России и целенаправленном разрушении государством-террористом энергетической инфраструктуры Украины баллистическими и крылатыми ракетами, а также иранскими дронами-камикадзе".

"Цель этих действий одна – уничтожить критическую инфраструктуру Украины, прежде всего энергетическую, перед зимой. Уничтожить свободу нашего народа. Это то, о чем мы предупреждали наших партнеров", – сказал президент Украины.

Он подчеркнул, что предоставленная Германией Украине система противовоздушной обороны IRIS-T "уже доказала свою высокую эффективность", и выразил надежду на получение дополнительных систем такого образца.

"Речь шла также о немецкой бронетехнике, артиллерийских системах и других элементах оборонной помощи ФРГ, необходимых для освобождения украинских земель. Собеседники отметили важность продолжения всесторонней поддержки Украины со стороны Германии, материально-технической помощи нашим силам обороны, а также готовность безотлагательно помочь в преодолении острых гуманитарных последствий российского ракетного террора, в частности в восстановлении электро-, водоснабжения и отопления", – отметили в ОП.

В пресс-службе президента Украины рассказали, что "отдельно лидеры обсудили движение Украины в ЕС, а также украинско-немецкое взаимодействие в рамках ООН". Кроме того, говорили о подготовке "ожидаемого визита" Штайнмайера в Украину.

"Были положительно оценены важные результаты взаимодействия в формате первых леди Украины и Германии Елены Зеленской и Эльке Бюденбендер. Это, в частности, лечение в ФРГ онкобольных детей из Украины и запуск совместного проекта Better Times Stories на Франкфуртской книжной ярмарке", – объяснили в ОП.