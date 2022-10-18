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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Резников сообщил, что провел "продуктивный" разговор с главой минобороны Германии

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Резников поблагодарил Ламбрехт за участие в развитии украинской системы ПВО
Резников поблагодарил Ламбрехт за участие в развитии украинской системы ПВО
Фото: EPA

Министр обороны Украины Алексей Резников провел телефонный разговор с министром обороны Германии Кристине Ламбрехт. Об этом он сообщил в Twitter 18 октября.

"Сегодня у меня состоялся продуктивный разговор с моей немецкой коллегой Кристине Ламбрехт. Хочу поблагодарить за личное участие в проекте по развитию украинских средств противовоздушной обороны, которые помогают сохранить наше небо в целости и сохранности!" – написал он.

Контекст:

Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощьпомогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.

Германия поставляет Украине зенитные самоходные установки, бронетранспортеры, переносные зенитно-ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня, самоходные артиллерийские установки, боеприпасы и другое вооружение. С 1 января до 26 сентября Германия передала вооружения на более чем €740 млн.

При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц отказался давать танки Leopard, которые просит Украина.

В июне Германия сообщила, что предоставит Украине комплекс ПВО IRIS-T. Позже стало известно, что всего Украина получит четыре такие системы. Первый IRIS-T Украина получила 11 октября

12 октября в Германия анонсировала передачу Украине в ближайшие несколько недель больше гаубиц PzH2000 и реактивных систем залпового огня MARS II.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Германия, ПВО, Алексей Резников, война России против Украины, Кристине Ламбрехт
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