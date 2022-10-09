Германия анонсировала новые поставки оружия для ВСУ. В пакете есть и танки

Немецкий министр пообещала, что Украина получит систему ПВО IRIS-T и в общей сложности 100 танков из Греции и Словакии.

Кроме того, Ламбрехт отметила, что странам НАТО необходимо работать над укреплением своей обороны.

"Мы живем в серьезные времена, и в такие времена также важно знать, где у нас есть бреши в защите. Противовоздушная оборона – одна из таких областей, где необходимо действовать срочно", – сказала она.

Министр добавила, что перед лицом возросшей угрозы безопасности Германия также создаст новую бронетанковую пехотную бригаду, которую можно будет быстро перебросить в Литву в случае необходимости.