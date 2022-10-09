Германия анонсировала новые поставки оружия для ВСУ. В пакете есть и танки

Немецкий министр пообещала, что Украина получит систему ПВО IRIS-T и в общей сложности 100 танков из Греции и Словакии.
Кроме того, Ламбрехт отметила, что странам НАТО необходимо работать над укреплением своей обороны.
"Мы живем в серьезные времена, и в такие времена также важно знать, где у нас есть бреши в защите. Противовоздушная оборона – одна из таких областей, где необходимо действовать срочно", – сказала она.
Министр добавила, что перед лицом возросшей угрозы безопасности Германия также создаст новую бронетанковую пехотную бригаду, которую можно будет быстро перебросить в Литву в случае необходимости.
Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощь, помогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.
Германия поставляет Украине зенитные самоходные установки, бронетранспортеры, переносные зенитно-ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня, самоходные артиллерийские установки, боеприпасы и другое вооружение. С 1 января по 26 сентября Германия передала вооружения на более чем €740 млн.
При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц отказался давать Украине танки Leopard, которые просит Украина.
В июне Германия сообщила, что предоставит Украине комплекс ПВО IRIS-T. Позже стало известно, что всего Украина получит четыре такие системы.
Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен в интервью, опубликованном 28 сентября, заявила, что первую систему ПВО IRIS-T Украина получит уже в октябре.