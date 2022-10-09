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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Германия анонсировала новые поставки оружия для ВСУ. В пакете есть и танки

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Германия передаст Украине 100 танков из Греции и Словакии
Германия передаст Украине 100 танков из Греции и Словакии
Фото: depositphotos.com

Германия дополнительно поставит Украине танки из Греции и Словакии. Об этом 8 октября объявила министр обороны Германии Кристина Ламбрехт во время посещения дислоцированных в Литве немецких войск, ее цитирует CNN.

Немецкий министр пообещала, что Украина получит систему ПВО IRIS-T и в общей сложности 100 танков из Греции и Словакии.

Кроме того, Ламбрехт отметила, что странам НАТО необходимо работать над укреплением своей обороны.

"Мы живем в серьезные времена, и в такие времена также важно знать, где у нас есть бреши в защите. Противовоздушная оборона – одна из таких областей, где необходимо действовать срочно", – сказала она.

Министр добавила, что перед лицом возросшей угрозы безопасности Германия также создаст новую бронетанковую пехотную бригаду, которую можно будет быстро перебросить в Литву в случае необходимости.

Контекст:

Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощьпомогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.

Германия поставляет Украине зенитные самоходные установки, бронетранспортеры, переносные зенитно-ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня, самоходные артиллерийские установки, боеприпасы и другое вооружение. С 1 января по 26 сентября Германия передала вооружения на более чем €740 млн.

При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц отказался давать Украине танки Leopard, которые просит Украина.

В июне Германия сообщила, что предоставит Украине комплекс ПВО IRIS-T. Позже стало известно, что всего Украина получит четыре такие системы.

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен в интервью, опубликованном 28 сентября, заявила, что первую систему ПВО IRIS-T Украина получит уже в октябре.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Германия, Украина, НАТО, война, вооружение, военная техника, военная помощь, ВСУ, война России против Украины, Кристине Ламбрехт
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