Германия отклонила требования Польши о репарациях за ущерб от Второй мировой войны

Бербок в Варшаве (Польша) встретилась с главой польского МИД Збигневом Рау. Она заявила, что Германия стоит на своей исторической ответственности без "если" и "но", однако вопрос о репарациях закрыт. Как отметила глава германского МИД, "вечной задачей" остается помнить о миллионных страданиях, "которые Германия причинила Польше".

В то же время Рау убежден в том, что позиция Германии по вопросу о выплате репараций будет "развиваться". Он подчеркнул, что Германия и Польша несут совместную ответственность перед прошлыми, настоящими и будущими поколениями.

3 октября Рау направил в ФРГ дипломатическую ноту. По словам министра иностранных дел Польши, это положение должно включать сотрудничество в деле увековечивания памяти польских жертв Второй мировой войны и принятие властями Германии действенных мер по представлению своему народу правдивой картины войны и ее последствий. Кроме того, он требует выплату Германией возмещения материального и нематериального ущерба, компенсации жертвам агрессии и оккупации и членам их семей.