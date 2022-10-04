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Германия отклонила требования Польши о репарациях за ущерб от Второй мировой войны

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В Варшаве встретились главы МИД Германии и Польши
В Варшаве встретились главы МИД Германии и Польши
Фото: EPA

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отклонила просьбу Польши о выплате репараций за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны. Об этом 4 октября сообщила "Немецкая волна".

Бербок в Варшаве (Польша) встретилась с главой польского МИД Збигневом Рау. Она заявила, что Германия стоит на своей исторической ответственности без "если" и "но", однако вопрос о репарациях закрыт. Как отметила глава германского МИД, "вечной задачей" остается помнить о миллионных страданиях, "которые Германия причинила Польше".

В то же время Рау убежден в том, что позиция Германии по вопросу о выплате репараций будет "развиваться". Он подчеркнул, что Германия и Польша несут совместную ответственность перед прошлыми, настоящими и будущими поколениями.

3 октября Рау направил в ФРГ дипломатическую ноту.  По словам министра иностранных дел Польши, это положение должно включать сотрудничество в деле увековечивания памяти польских жертв Второй мировой войны и принятие властями Германии действенных мер по представлению своему народу правдивой картины войны и ее последствий. Кроме того, он требует выплату Германией возмещения материального и нематериального ущерба, компенсации жертвам агрессии и оккупации и членам их семей.

Контекст:

В мае 2019 года в Польше подсчитали, что сумма немецких репараций должна превысить $1 трлн.

1 сентября 2022 года глава польской правящей партии PiS Качиньский оценил сумму репараций в €1,3 трлн, сообщало DW.

14 сентября 2022 года Сейм Польши призвал правительство Германии "безоговорочно" принять на себя политическую, историческую, юридическую и финансовую ответственность за все последствия Второй мировой войны в Польше.

Теги: МИД, Польша, ФРГ, Варшава, ущерб, выплаты, компенсация, Анналена Бербок
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